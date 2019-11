Esportare prodotti alimentari negli Stati Uniti: in Confindustria Cuneo un vademecum per le aziende

Quali mosse deve mettere in pista un’impresa che esporta prodotti alimentari negli Stati Uniti? Se ne parla giovedì 21 novembre in Confindustria Cuneo al seminario tecnico “USA: vademecum per l’export food”. L’incontro propone di fornire una guida alla legislazione americana in materia di sicurezza alimentare, con un approfondimento sulla figura di Importer, l’importatore introdotto recentemente da FDA (Food and Drug Administration), l’ente governativo statunitense che regolamenta i prodotti alimentari e farmaceutici.

L’Importer è un ruolo del tutto nuovo previsto dal pacchetto normativo FSMA (Food Safety Modernization Act): il suo scopo è agire da garante delle caratteristiche igieniche del prodotto. Si occupa di effettuare, tramite personale competente, una valutazione preliminare dei rischi associati a ogni fornitore straniero, per poi vigilare attivamente su ogni spedizione.

La figura di Importer, insieme ad altre novità normative, coinvolge tutte le imprese che producono e commercializzano negli Stati Uniti prodotti alimentari destinati all’uso umano o animale, e rientra in un più ampio ambito di tutela della salute pubblica americana lungo tutta la filiera.

“Nel nostro territorio il comparto agroalimentare è tra i primi settori manifatturieri per numero di imprese e fatturato, e presenta un export fortemente sviluppato” commenta Andrea Corniolo, Responsabile Ambiente e Sicurezza di Confindustria Cuneo - “Proprio per questo vogliamo fornire alle imprese gli strumenti per esportare in modo corretto il marchio del Made in Italy alimentare”.

Nel corso del seminario si approfondiranno, oltre alle mansioni dell’Importer, le responsabilità delle aziende esportatrici e i percorsi formativi obbligatori nel contesto della vigente legislazione americana FSMA.