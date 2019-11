L'albese Ferrero si riprende lo scettro di "azienda più amata dagli italiani"

Dopo un anno di pausa (l’anno scorso il gradino più alto del podio era andato a Ferrari), l’albese Ferrero si riprende il titolo di "azienda più amata dagli italiani". Il riconoscimento è quello assegnato dalla ricerca di mercato “Best Brands 2019”, la cui quinta edizione italiana è stata presentata con la cerimonia di premiazione andata in scena ieri, mercoledì 20 novembre, negli studi Rai di via Mecenate a Milano.



La multinazionale fondata da Michele Ferrero è tornata ad aggiudicarsi la prima piazza nella classifica principe dell’indagine ideata dall’istituto di ricerche di mercato GfK in collaborazione col gruppo di comunicazione internazionale Serviceplan, la "Best Brands Corporate", che dal 2015, prima edizione della ricerca, aveva detenuto stabilmente con la sola eccezione dello scorso anno.



Dietro di lei tre marchi dell’automotive, col marchio del cavallino slittato in seconda posizione, poi Bmw terza e Volkswagen quarta, ai posti di vertici di una top ten nella quale figurano anche Barilla, L’Oreal, Pirelli, Eni e i nuovi ingressi Lidl e Toyota.



A tale primato si affianca il secondo posto di Nutella nella graduatoria delle marche “prodotto”, dietro a Coca Cola, che spodesta dal trono Lego, vincitore lo scorso anno e ora sesto. Nella top ten figurano poi Dash, Mulino Bianco, Findus, Algida, Rio Mare, Samsung e Nike.



Da segnalare anche la chiamata sul palco milanese di un’altra azienda della Granda, che si è aggiudicata l’Innovation Award. Si tratta di Satispay, società ideatrice dell'omonimo servizio di pagamenti mobile, che si è aggiudicata un assegno da 100mila euro in spazi pubblicitari.