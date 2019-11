Fossano sensibile alla Sclerosi Multipla: incontro con Marco Togni

È stato a Fossano martedì 19 novembre, Marco Togni, ingegnere ligure che sta percorrendo lo stivale per sensibilizzare gli Italiani e le amministrazioni locali alla Sclerosi Multipla, malattia autoimmune che colpisce un italiano su 500 e che, a oggi, non ha una causa certa, né una terapia.

Ad accogliere Togni in Sala Rossa, martedì, c’erano il sindaco di Fossano Dario Tallone, l’assessore alle Manifestazioni Donatella Rattalino e quello all’Urbanistica David Paesante che hanno accettato la carta dei diritti dei malati di AISM (https://www.aism.it/la_carta_dei_diritti_delle_persone_con_sm) promettendo che sarebbe stata presto portata in Consiglio comunale.

Fossano è da sempre particolarmente sensibile alla disabilità, basti pensare all’attività dell’Osservatorio Barriere Architettoniche, che gestisce, annualmente, un contributo del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano intervenendo dove necessario per abbattere le barriere architettoniche.

L’incontro con Togni è stato profondo e coinvolgente, soprattutto se si pensa che il podista ligure si è avvicinato all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla senza un motivo personale: “Da oltre 10 anni sognavo di percorrere a piedi le 18 regioni peninsulari, ma volevo farlo con una motivazione. Sono ingegnere e lavoro. Qualche mese fa ho terminato un grosso progetto e ho pensato che fosse il momento giusto per affrontare questa sfida. Ho 37 anni, non ho figli e potevo prendere un periodo di aspettativa – ha spiegato Togni -. La domanda che mi sono fatto è però stata per chi intraprendere questa impresa. Un’amica mi ha detto una cosa tanto semplice quanto potente: corri per chi fa più fatica di te. Ecco la decisione di contattare AISM”. In Italia una persone su 500 è affetta da Sclerosi Multipla, che è una malattia che colpisce maggiormente le donne che gli uomini e che si palesa prevalentemente in giovane età, soprattutto tra i 30 e i 40 anni. L’Italia investe in ricerca, anche grazie all’azione dell’AISM, più di altre nazioni: è infatti terza per investimenti in ricerca dopo gli Stati Uniti e il Canada, ma la consapevolezza nei confronti di questa malattia è ancora scarsa.

“Fortunatamente oggi ci sono 16 terapie che tengono sotto controllo la Sclerosi Multipla – ha spiegato Togni -, ma la malattia al momento non è curabile e non se ne conoscono ancora le cause”.

“Nella mia vita ho avuto un problema di salute – ha confessato l’assessore Donatella Rattalino -. In quell’occasione ho avuto modo di incontrare e vivere a contatto con molti malati di Sclerosi multipla e mi sono resa conto delle difficoltà che devono affrontare quotidianamente, ma anche della forza interiore di ciascuno di loro”.

Il comune di Fossano, come sottolineato dal sindaco e confermato da Togni “è molto sensibile, ma si può sempre fare di più”.

Il sindaco è tornato, inoltre, sul parcheggio di via Roma per disabili: “Trovo assurdo che un parcheggio per disabili sia in pendenza. L’ho fatto presente e cercheremo una soluzione”.