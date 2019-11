La città di Savigliano celebra Santa Cecilia con una grande Festa della Musica

A Savigliano si celebra Santa Cecilia con un fine settimana dedicato alla musica. Sabato 23 e domenica 24 novembre si svolgerà la prima vera e propria edizione della Festa della Musica Saviglianese.

“E’ la prima volta che organizziamo una festa della musica così corposa e strutturata - spiega l’assessore alla Cultura Petra Senesi - in passato abbiamo realizzato eventi più occasionali. Si tratta di un evento in collaborazione la Consulta della Cultura che racchiude associazioni culturali e artistiche saviglianesi e ha al suo interno un sottogruppo di associazioni musicali e corali come la banda e gli istituti musicali”.

Le iniziative sono adatte a bambini e adulti: “L’unico appuntamento forse più rivolto agli adulti, perché un momento di riflessione legato alla Giornata contro la violenza sulle donne, è quello degli Aperitivi in Musica. Tutti gli altri sono davvero eventi che vanno incontro alle esigenze di grandi e piccini”.

“La Festa è una manifestazione pensata per valorizzare le associazioni musicali e corali che ci sono sul territorio - aggiunge Senesi -. Savigliano ha una grande storia musicale e culturale alle spalle, ci sembrava importante dedicare una vetrina alle realtà che portano avanti questa tradizione e ci sembravo utile farlo in occasione di Santa Cecilia, patrona dei musicisti .Un modo dare ulteriore valore alle associazioni che fanno tanto per il territorio”.

Gli appuntamenti

Sabato 23 alle ore 21 presso l’Abbazia San Pietro, Concerto con i Cori Saviglianesi, con la partecipazione della Corale ANA “R. Celoria”, Corale MusicaNova, Corale Sorelle Milanello e Corale Vox Armonica.

Domenica 24 alle ore 10.30 Aperitivi in Musica - Concerti della Domenica “Anime Nude” in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne” a cura dell’Associazione Amici della Musica. Alle ore 11.30 in piazza Santarosa il Complesso Bandistico “Città di Savigliano” sfilerà nel centro cittadino e si esibirà in concerto. Alle ore 17.30 all’Antico Palazzo Comunale di via Miretti, Concerto Ensemble Fergusio, Dipartimento Musica Moderna, a cura dell’Istituto Civico Musicale GB Fergusio.

Tutte le iniziative, eccetto gli Apertivi in Musica, sono aperte a tutti e gratuite.