Quattro giorni di sciopero dei vigili del fuoco: aderisce anche il Comando provinciale di Cuneo

Oggi 21 novembre è il primo di quattro giorni di sciopero del Personale Vigili del Fuoco a livello Nazionale. Anche il Comando Provinciale di Cuneo partecipa.

Ad indire la mobilitazione i sindacati di categoria FP CGIL VV.F, FNS CISL, UIPA VV.F, CONFSAL.

La richiesta delle lavoratrici e dei lavoratori è la VALORIZZAZIONE del proprio lavoro dal punto di vista RETRIBUTIVO E PREVIDENZIALE. Maggiore tutela per gli infortuni e le malattie professionali, un riconoscimento reale delle specificità e dell’alta professionalità.

Dopo la manifestazione generale a Montecitorio la voce di TUTTI i Vigili del Fuoco torna a farsi sentire anche perché queste questioni ancora non hanno, seppur annunciati emendamenti da tutte le forze politiche, trovato il giusto riscontro nella Legge di Bilancio in discussione in Parlamento.