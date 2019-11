Incidente in un cantiere edile a Costigliole Saluzzo: gravi due operai caduti da un'altezza di 4 metri

Incidente sul lavoro poco prima di mezzogiorno a Costigliole Saluzzo, in un cantiere edile in via Busca.

Due giovani stavano lavorando sopra un'impalcatura montata su un capannone in ristrutturazione. Per cause in fase di accertamento sono caduti, precipitando a terra da un'altezza di 4 metri. Entrambi sono gravi, in codice rosso. Uno dei due uomini è stato trasportato al Santa Croce di Cuneo con l'ambulanza medicalizzata; l'altro è stato elitrasportato al CTO di Torino.

Sul posto, oltre ai sanitari, stanno intervenendo i carabinieri e i funzionari dello Spresal, oltre ai vigili del fuoco.