Vigili del fuoco di Mondovì in azione sin dalle 6.15 di questa mattina per una fuga di gas nella zona industriale di via Venezia.

I rilievi sono attualmente in corso. Già nel tardo pomeriggio di ieri (mercoledì 20 novembre) diverse segnalazioni di odori molesti avevano spinto i vigili a intervenire in zona, ma le analisi avevano dato esito negativo.

Attualmente al lavoro anche i tecnici dell'Italgas e di MondoAcque.

Seguiranno aggiornamenti.