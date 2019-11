Alba e Cuneo: presentazione del corso di formazione per il concorso nelle scuole secondarie

Sono due gli incontri previsti in provincia di Cuneo nei quali verrà presentato il corso di preparazione al concorso ordinario-straordinario per l'insegnamento scolastico nelle scuole secondarie.



Organizzati da "Proteo Fare e Sapere" , Ente qualificato per la formazione, e dalla FLC Cgil, categoria che associa i lavoratori della conoscenza, i due appuntamenti si terranno ad Alba, presso la sede Cgil in Corso Europa 12, il 25 novembre alle ore 16 e a Cuneo, nella sede Cgil Via M. Coppino 2 bis, in data 26 novembre sempre alle ore 16.

I due incontri, aperti a tutti e gratuiti, sono indirizzati ai docenti e finalizzati ad introdurre il programma del corso che verrà organizzato.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.cgilcuneo.it nella pagina di categoria FLC, oppure telefonando ai seguenti numeri :

Presidente Proteo Fare e Sapere - 3397889466

Segretario provinciale FLC CGIL - 3355842794