Tavoli LG Lesmo, l’ingrediente segreto dell’arredamento funzionale e senza rinunce

Tavolo allungabile, letto a castello, divano letto, consolle allungabile , cucina a scomparsa. Sono soluzioni sempre più utilizzate nell’arredamento di appartamenti, che non può prescindere dai principi di flessibilità e adattabilità, specialmente quando le metrature sono ridotte ed è necessario rendere funzionale ogni angolo della casa.

In questi casi è la ricerca dell’armonia a guidare la progettazione d’interni, al fine di rendere l’abitazione non solo vivibile, ma anche accogliente e a misura delle proprie esigenze. Si tratta di un processo che pone di fronte a scelte difficili, la maggior parte delle quali interessa la selezione dei mobili.

Ottimizzare gli spazi con un tavolo allungabile

Le questioni più spinose riguardano generalmente gli arredi essenziali, come letto, armadio e tavolo. Quest’ultimo in particolare può risultare molto complicato da gestire, in un’ottica di ottimizzazione degli spazi: essendo la sua naturale collocazione al centro della sala da pranzo, il tavolo tende ad occupare gran parte della stanza.

Tuttavia, ci sono soluzioni che permettono di inserire il tavolino in modo da avere maggiore libertà di movimento. La via più semplice è ricorrere ad un tavolo di piccole dimensioni, senza sottovalutare però pro e contro: un tavolo piccolo riduce l’ingombro, ma inevitabilmente impone delle rinunce.

In teoria non serve un tavolo particolarmente ingombrante per ospitare 4-6 persone (ciascuno dovrebbe avere a disposizione almeno 60 cm), c’è però il rischio che i commensali avvertano un senso di compressione, qualora la superficie sia appena sufficiente.

Un’opzione senza dubbio più allettante è rappresentata da un tavolo o una consolle allungabile, perché consentono di massimizzare gli spazi senza privarsi del piacere di una cena tra amici. Quelli ben progettati possono avere dimensioni ridottissime e, al bisogno, ospitare fino a 20 persone.

