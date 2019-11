A Cuneo Famiglie presenti: ciclo di incontri per genitori con figli adolescenti

“Come possiamo tenere aperto il dialogo con i nostri figli in un periodo complicato come l’adolescenza? E’ possibile favorire un clima di comprensione reciproca in famiglia? Quanto le nuove tecnologie digitali cambiano i modi di relazionarsi fra ragazzi e fra questi e il mondo adulto? Come possiamo accompagnare i figli nel gestire il denaro?”

A partire da queste e altre domande che i genitori si pongono, la Cooperativa Sociale Emmanuele, l’Istituto di Istruzione Superiore Grandis, Lab.Ins e la città di Cuneo, che ha concesso il gratuito patrocinio all’iniziativa, organizzano un ciclo di incontri per genitori con figli adolescenti.

Il primo incontro si terrà il 28 novembre dal titolo “Madri e padri di fronte all’adolescenza. La gestione emotiva e la comunicazione genitori-figli”.

Il 12 dicembre sarà la volta dell’incontro “Le relazioni fra coetanei ai tempi del web. La gestione dei dispositivi e le dinamiche relazionali in adolescenza”

Il 13 gennaio 2020 avrà luogo l’incontro “Genitorialità economica. Profili economico-finanziari degli adolescenti e rapporto col denaro”.

Per i genitori partecipanti sarà un’occasione per riflettere e confrontarsi sulla centralità del proprio ruolo, anche in un’età come l’adolescenza in cui i figli si stanno “lanciando verso il mondo”. La presenza delle famiglie è infatti indispensabile per una crescita serena dei figli e per la costruzione di un legame positivo tra questi e la scuola.

Gli incontri, a ingresso libero, si terranno a Cuneo presso la sala del Centro Documentazione Territoriale in Largo Barale 1, gentilmente concessa dal Comune e saranno condotti da Enrico Santero, counsellor educativo della cooperativa Emmanuele e da Patricia Pulido, responsabile di educazione finanziaria di Lab.ins.

Il ciclo di incontri è realizzato all’interno del progetto Bella Presenza – metodi, relazioni e pratiche nella comunità educante, progetto multiregionale selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che coinvolge oltre 60 partner fra cooperative sociali, scuole e associazioni in tre Regioni, Campania, Piemonte e Toscana, e la cooperativa Sociale Dedalus quale soggetto capofila.

Bella Presenza si prefigge di prevenire e contrastare il fallimento scolastico e la povertà educativa, mettendo al centro la bellezza intesa come bussola che orienta l’agire educativo e che consente, an­che dentro le fragilità, di dissodare risorse e produrre convivenza e inclusione.

Cuneo è uno dei territori di sperimentazione di questo agire educativo, grazie alla collaborazione fra la Cooperativa Sociale Emmanuele, l’I.I.S. Grandis, il C.P.I.A. Cuneo e il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.

Cooperativa sociale Emmanuele Enrico Santero – progetti@emmanuele-onlus.org