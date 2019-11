A Cuneo il convegno “Il futuro ha bisogno di protagonisti?!”

Sabato 23 novembre, presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo, alle ore 9, si terrà il Convegno “Il futuro ha bisogno di protagonisti?!”, organizzato dall’Associazione Insieme in collaborazione con A.I.S.P.A., diretto da Filomena Greco de “Il Sole 24 Ore”.

Il focus è sulla ‘mission’ di Insieme: contribuire ad individuare e formare la classe dirigente della Provincia Granda.

Tra i relatori si leggono i nomi del professor Guido Saracco, Magnifico Rettore del Politecnico di Torino, l’imprenditrice Elena Lovera, Presidente Ance Cuneo e Vice Presidente di Confindustria Cuneo, Suor Giuliana Galli, figlia di San Giuseppe Cottolengo e dirigente della “Onlus Mamre”, e lo statunitense Mr. Steven Olikara, Presidente e fondatore di M.A.P, organizzazione di giovani americani.

Interverranno inoltre “giovani protagonisti” che presenteranno la loro esperienza di leadership. Questi sono stati individuati dal gruppo giovani di Insieme, sotto la guida dell’imprenditore fossanese Luca Verner.

Scopriamoli uno ad uno: Matilde Vitillo, 18 anni, torinese, maglia azzurra del ciclismo, vincitrice 2019 del cronometro individuale e medaglia d'oro ai campionati mondiali Juniores su pista a squadre.

Marco Maria Predazzo, giovane ingegnere di design computazionale, ricercatore del Politecnico di Torino, ha lavorato a diversi progetti innovativi come il supermercato digitale Future Food District dell’EXPO di Milano, il bar robotico per Google, alla progettazione di servizi digitali, applicazioni mobile, hardware IoT, ed ha collaborato con diverse start-up, una tra tutte la Superpedestrian, spin-off del MIT di Boston; è stato capo della divisione Strategia ed Innovazione di Carlo Ratti Associati.

Paolo Riberi, 31 anni, originario di Centallo, laureato in Economia e Management ed in Filologia delle letterature dell’antichità, è dottore commercialista e parallelamente saggista e ricercatore nell’ambito della storia antica, della letteratura delle origini cristiane e dei vangeli apocrifi; da poco è entrato a far parte della SIRS (Società Italiana di Storia delle Religioni).

Francesca Nota, 31 anni, di Pocapaglia, imprenditrice della ditta di famiglia “Roero Infissi”, dal 2017 è presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Cuneo .

Francesca Marcon, 36 anni, di Conegliano, militante nella massima serie del campionato di pallavolo femminile nel Bosca S. Bernardo Cuneo; la sua carriera sportiva è caratterizzata da numerosi trofei, in particolare il “triplete” (Campionato A1, Coppa Italia e Coppa CEV) conquistato nella stagione 2011/2012 con la maglia del Busto Arsizio.

A completare il quadro, i ragazzi della scuola di circo “Fuma che ‘nduma” che si esibiranno in intervalli di brevi spettacoli.

"La loro presenza si collega al tema del convegno perché il circo richiede impegno, dedizione e passione, caratteristiche auspicabili per i giovani che ambiscono ad una posizione di leader" afferma Marcello Cavallo, Presidente di Insieme.

L’ingresso è libero.