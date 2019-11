Scambiarsi vestiti che non si usano più, a Saluzzo arriva l’alternativa “green” al Black Friday

Il 29 novembre sarà Black Friday. Si tratta di un’usanza americana che si svolge il venerdì successivo al giovedì del Ringraziamento. Negli anni è diventato sinonimo di consumo sfrenato: il “venerdì nero” segna l’inizio dello shopping natalizio. In questo periodo tantissime aziende e multinazionali offrono sconti e promozioni.



Specie con l’avvento dell’e-commerce il fenomeno ha preso piega anche in Italia e in Europa. Ma in tempi di Fridays For Future non poteva mancare la risposta “no waste” all’usanza americana.



Si tratta dei Green Friday. L’iniziativa non è nuova: in Francia già dal 2017 si è organizzata una rete (a cui hanno aderito molte aziende) per sensibilizzare su tematiche ambientali e per promuovere una cultura ecosostenibile contro un consumo sfrenato.



Da quest’anno anche Saluzzo avrà il suo Green Friday (and Sunday). Venerdì 29 novembre e domenica 1 dicembre si terrà presso lo Spazio Giovani della Caserma Mario Musso l’iniziativa “Don’t Shop, swap”. Tradotto “Non comprare, scambia!”. E’ proprio lo scambio la base dell’iniziativa.



Si chiede a chi vuole partecipare di portare dai 3 ai 10 capi (in buono stato e puliti) di abbigliamento che non si indossa più per i svariati motivi. Chiunque potrà portarsi a casa gratuitamente altrettanti capi di altre persone che partecipano all’iniziativa.



L’evento è organizzato dai Fridays For Future di Saluzzo e da Green Rebel.



Durante tutto il corso della manifestazione sarà allestita un'area giochi dove i ragazzi del Fridays For Future di Saluzzo faranno giocare i bambini con attività a tema ambientale.



Lo spazio sarà aperto venerdì 29 novembre tra le 14 e le 18,30 e domenica 1 dicembre dalle 15,30 alle 19. L’iniziativa è aperta a tutti ed è gratuita.