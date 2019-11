Tutto pronto, a Crissolo, per l’edizione 2019 dei “Mercatini sotto il Monviso”

Domenica 24 novembre torna a far tappa a Crissolo la magia del Natale, con i mercatini sotto il Monviso, edizione 2019.

L’iniziativa, nata nel 2016 e giunta quindi alla sua quarta edizione.

Per le vie del paese, saranno oltre 100 gli stand che trasformeranno Crissolo in una vetrina a cielo aperto, con espositori e produttori a tema, ovviamente, natalizio.

Sin a partire dalle ore 9 del mattino, e per tutta la giornata, si potranno apprezzare le migliori specialità tipiche locali e dell’artigianato locale: l’occasione giusta per acquistare pensieri e regali in occasione delle festività natalizie.

L’area interessata dall’evento sarà quella di via Umberto I, piazza Duca degli Abruzzi e piazza Umberto I.

Per sino alla giornata di sabato sono previste precipitazioni in quota, anche nevose: gli operai del Comune e della Provincia saranno comunque al lavoro per garantire piena percorribilità sia alle strade di accesso al paese, sia alle aree coinvolte nella manifestazione.

Per informazioni: Nino 3896126227 - Comune di Crissolo: 0175 94902.