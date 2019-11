"Cuneo non si lega, Neh?" Sabato 30 novembre il flash mob ufficiale delle Sardine di Cuneo

È arrivata l'ufficialità. Sabato 30 novembre ci sarà il primo flash mob delle Sardine a Cuneo. Appuntamento alle ore 19 in Piazza del Municipio (Largo Audifreddi).

“Si tratta dell'evento ufficiale e autorizzato da 6000 sardine di Bologna - dichiarano gli amministratori che fanno un invito ai partecipanti -: Non restare con le mani in mano, porta una sardina fatta da te!”

Il gruppo facebook, creato martedì 19 novembre, ha raggiunto in tre giorni 5.495 iscritti.

Come ci avevano detto gli amministratori Simone Borio e Alessandro Dogliani: “Non abbiamo né colori né bandiere. Vogliamo seguire l'esempio di Bologna”.