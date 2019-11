L'ospedale di Cuneo all'avanguardia nel trattamento dell'infarto miocardico acuto (VIDEO)

Coda, stamattina in piazza Europa a Cuneo, per lo screening cardiologico gratuito. Per il secondo anno, infatti, la città è tra le trenta in Italia in cui fa tappa il progetto nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2019”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore - HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai - Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI.

Da oggi giovedì 21 novembre a sabato 23 novembre, dalle ore 9 alle ore 19, un Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito.

Un progetto in cui il primario di Cardiologia del Santa Croce di Cuneo, il dottor Giuseppe Musumeci, crede moltissimo. Ed è proprio lui ad invitare i cittadini a sottoporsi ai controlli.

Musumeci, primario di Cardiologia dalla fine del 2016, presenta con grandissimo orgoglio anche i dati del suo reparto, che lo collocano tra i primi cinque in Piemonte: per numero di pazienti trattati nei primi due giorni a seguito di infarto miocardico acuto, per la percentuale di pazienti trattati nei primi 90 minuti e per la percentuale di mortalità a 30 giorni, di oltre 3 punti sotto la media regionale.

Nel video Musumeci spiega le ragioni di questi importantissimi risultati, che fanno della Cardiologia del Santa Croce una delle migliori cinque in Piemonte.