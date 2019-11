Sei studenti delle classi quinte dell’Arte Bianca di Neive in apprendistato in Ferrero

Nei giorni scorsi il dott. Ezio Siccardi, Direttore Risorse Umane di Ferrero Industriale Italia s.r.l. e la dott.ssa Paola Boggetto, Dirigente Scolastica dell’I.I.S.S. “ PieraCillario Ferrero” di Alba, di cui l’Arte Bianca è sede associata, hanno firmato il protocollo di apprendistato per sei allievi delle classi quinte.

L’apprendistato duale di primo livello è una tipologia di contratto che consente ai giovani di frequentare contemporaneamente sia il percorso d’istruzione, al fine di conseguire il diploma, sia di essere assunti come apprendisti, anticipando il loro ingresso nel mondo del lavoro e introducendo una nuova progettualità che coniuga istruzione e lavoro.

Sonia Fracchia, Elettra Gasparini, Serena Lincetto, Michela Marsiglia, Mara Mighetti e Gaia Panetta sono i sei studenti selezionati direttamente da Ferrero in una rosa di ventuno candidati delle classi quinte.

Per loro, dal 14 ottobre2019 al 15 luglio 2020, si alterneranno due giorni di lavoro in Ferrero (UPS-Unità Prodotti Sperimentali) a tre giorni di scuola. Potranno in questo modo arricchire la loro esperienza professionale, affinare le loro competenze e avere l’opportunità di ottenere un ingresso preferenziale nel mondo del lavoro.

La realizzazione di questo nuovo percorso “scuola e azienda” é il frutto di un grande lavoro di studio, analisi e selezione, per il quale ringraziamo tutto il team Ferrero che ha seguito il progetto e l’Anpal - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro.