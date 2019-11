"Storie di alternanza": premiate a Cuneo le scuole superiori vincitrici

Lunedì 18 novembre sono stati resi noti i nomi dei vincitori della terza edizione – sessione 2019 – del Concorso “Storie di Alternanza”, il cui principale obiettivo è stimolare gli studenti a raccontare, attraverso la realizzazione di un video, la loro esperienza di alternanza scuola lavoro.

L’iniziativa è divisa in due sezioni: una dedicata ai Licei ed una agli Istituti tecnici e professionali. Durante la cerimonia sono stati consegnati i premi ai vincitori e sono stati proiettati i video, visibili on line sul canale youtube dell’ente, valutati da un apposita commissione sulla base dell'originalità, della qualità del progetto e delle competenze acquisite.

Nella sezione Istituti tecnici e professionali ha conquistato il primo posto Francesco Miglietti dell’Istituto Bonelli di Cuneo con il filmato “Tradizione e innovazione”, al secondo posto si sono posizionati Gioele Gallo, Alessandro Giraudo, Laconi Marco, Lamberti Gianluca, Giulia Morelli e Syria Serra dell’Istituto Bianchi – Virginio di Cuneo con il filmato “L’accessibilità oltre le soluzioni tecniche”, al terzo posto le classi 4°E, 4°D e 5°D dell’Istituto Denina di Saluzzo con il filmato “SporTiamo”.

Nella sezione Licei sono risultati vincitori gli elaborati sono stati realizzati da studenti del Liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì: Chiara Croci, del Liceo linguistico, con il filmato “ASL all’estero” e le classi 4°A, 5°B, 5°A, 5°B con il filmato “APPlicarsi per sapere”.

“La premiazione dei lavori realizzati dagli studenti – dichiara il Presidente dell'ente camerale Ferruccio Dardanello – è un evento che si inserisce in una serie di attività che la Camera di commercio svolge da anni per i nostri giovani delle scuole medie superiori. L'opportunità di affiancare alla preparazione svolta in aula una esperienza concreta del mondo del lavoro e dell’impresa rappresenta un importante momento formativo e di crescita per gli studenti e per il sistema produttivo e imprenditoriale della provincia”.