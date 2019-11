A Levaldigi è arrivato "Nuvola Bianca", straordinario elicottero gru dedicato al servizio antincendio (IL VIDEO)

A Levaldigi è arrivato "Nuvola Bianca".

Puntuale come gli inverni, negli ultimi anni arriva a Cuneo Levaldigi questa straordinaria macchina per il servizio antincendio boschivo. Rimarrà fino al prossimo mese di maggio. Il mezzo era dei forestali ma, con la dismissione del Corpo confluito nei carabinieri, adesso è dei vigili del fuoco, anche se porta ancora i colori del Corpo Forestale.

Il fatto che molti di questi aeromobili mantengano la colorazione originale dipende essenzialmente da due fattori, uno di ordine economico e uno di ordine tecnologico: economicamente è costosissimo riverniciare un mezzo di quelle dimensioni, e si tende comunque a farlo in occasione della prima ispezione generale del mezzo, che prevede lo smontaggio completo di tutto il mezzo (cellula, motori, avionica, pale, ecc.)

La ragione tecnica è che l'elicottero è un mezzo sensibilissimo al peso: l'eventuale riverniciatura deve tenere conto del peso massimo applicabile tenendo presente, tra l'altro, che non tutti i colori hanno lo stesso peso

Al di là del colore, comunque, è un mezzo che fa parte della flotta dei Vigili del fuoco. Ha una potenza di 9.000 cavalli. È in grado di volare ad una velocità di crociera di circa 200 km orari, trasportando ben 10.000 litri di acqua per spegnere qualunque incendio boschivo.

Tecnicamente si chiama Sikorsky Erickson S64.

Non è la prima volta che l'aeroporto di Levaldigi fa da base per mezzi di questo tipo. Prima era passato Geronimo, poi c'era stato Orsobruno. Ieri mattina, in trasferimento da Lamezia Terme e dopo due scali a Napoli e Pisa, è arrivato Nuvola

Bianca. Per questo mezzo, forse il secondo più grande al mondo, esiste una squadra di volo e di tecnici dedicata.

Un'altra curiosità dallo scalo della Granda: sempre ieri mattina è atterrato a Levaldigi un altro elicottero già noto: si tratta di un trimotore che sfrutterà la struttura aeroportuale per dei test di certificazione, necessari per assicurare la massima efficienza del velivolo. Sarà facile, quindi, vederlo sorvolare i nostri cieli. È l'aereo gemello di quello che è stato usato in 007 Skyfall.