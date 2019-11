Cuccioli e quasi cuccioli vi aspettano!

Il Canile Rifugio Pinco Pallino Club si trova in frazione Cussanio 33 a Fossano.

Il rifugio accoglie principalmente cani ma anche gatti, cavalli e altri animali abbandonati o maltrattati. «Vi ringraziamo e chiediamo a tutti di sostenerci attraverso piccole donazioni in denaro, ma anche pane secco, scatolette per cani e gatti, cappottini, coperte, asciugamani, tappeti, cucce, antiparassitari, medicine, garze, siringhe, alimenti secchi e fioccato per conigli, capre e cavalli, segatura, trucioli e tutto il materiale che possa servire per la costruzione di giacigli».

Sono arrivati in questi giorni questi cuccioloni dagli 8 mesi a 1/2 anni, quindi giovani, tutti molto buoni e coccoloni, socievoli tra loro, di taglia piccola e medio piccola.

Melillo, Tsuko, Azzurro e Pantluf sono maschi, solo Fata è una femmina!

Speriamo di trovare delle famiglie per loro: quello che vi saprà conquistare sicuramente lo troverete, venite a trovarli!

Rifugio Pinco Pallino 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)