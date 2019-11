Il Mondo di Allegra sbarca a Milano

Il team di “Allegra, Yes I am” con le associazioni Gaia Animali & Ambiente e Diamoci La Zampa il 12 dicembre, alle ore 18, presenta “Il Mondo di Allegra” a Milano presso l’agenzia media Giorgio Innocenti &C.

“Il Mondo di Allegra” è un libro per i più piccoli (7+) realizzato per una finalità tutta sociale! Le bambine e bambini dell’Alba International School, si sono prodigati nell’elaborazione di questa opera, felici di raccontare di animali e di contribuire ad aiutarli. Infatti, i diritti d’autore andranno, totalmente e direttamente, a sostegno delle attività dell’associazione Gaia Animali & Ambiente.

Nel libro è Allegra che racconta. Lei è una Bulldog Inglese che gioca con le galline, ma è anche il simbolo del progetto sociale “Allegra, Yes I am”, progetto diretto a bambini e ragazzi, il cui obiettivo è la sensibilizzazione nei confronti dei nostri amici animali.

In modo leggero, ma preciso, Allegra, attraverso la penna della nota scrittrice Antonella Tomaselli, ci presenta il suo mondo, le associazioni amiche e - soprattutto! - i racconti sugli animali scritti dai bambini. Gli autori sono bambini dai sette ai dieci anni! Le loro piccole storie sono fresche, spontanee, deliziose e sorprendenti. Così come i loro disegni. Spaziano da “Rood il cane di assemblea” a “Il criceto randagio”, a “Bomber, che sembrava un cane da riporto, ma non era affatto così”.

Nel libro Allegra incontra anche la testimonial del progetto, la famosa Marina Gatta Sindaco, del Comune di Gravellona Lomellina e le associazioni partner: Gaia Animali & Ambiente, Progetto Riccio Europeo, Un Furetto in Famiglia e l’Accademia dei Gatti Magici.

Dalla lettura emerge un messaggio importante: i nostri amici animali vanno rispettati, amati, soccorsi e tutelati.

Il Mondo di Allegra è stato realizzato a budget zero, grazie a un lavoro di squadra. La copertina è stata ideata dalla graphic designer Catia Sanna, l’impaginazione e la produzione sono a cura di Gabriele Bertoli. Per Allegra ha scritto Antonella Tomaselli. La prefazione è di Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali & Ambiente e portavoce di Diamoci La Zampa. I racconti sugli animali sono stati scritti dagli alunni dell’Alba International School. Fabiana Grasso ha coordinato il tutto. L’evento che ospita la presentazione del libro è organizzato da Maria Chiara Arona.

Il libro è acquistabile su Amazon.