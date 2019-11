A Cavallermaggiore, grande successo per la nuova edizione di "Allevatorissima" (VIDEO)

Rinnovato successo per “Allevatorissima” la storica festa dedicata al mondo dei frisonisti e a tutti gli operatori zootecnici del comparto lattiero-caseario strategico per l’agroalimentare piemontese. La soirée va in scena da oltre trent’anni si è svolta alle Cupole di Cavallermaggiore.

Nella cornice della serata è stato inoltre consegnato il Premio Italialleva 2019, legato al marchio firmato Aia, l’associazione italiana allevatori, a un grande personaggio della zootecnia piemontese: Guido Brondelli di Brondello.