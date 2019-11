Novello: il vino "Nas-cetta" in passerella, oggi, alle 13.30, a Eat Parade del Tg2

Un grande bianco delle Langhe andrà in onda nella rubrica di punta del Tg2 “Eat Parade” in onda, oggi, venerdì 22 novembre alle 13.30. Protagonista del servizio condotto dal giornalista Fabrizio Salce, la “Nas-cetta”, cresciuta in una terra, Novello, che annovera rossi eccellenti, in primis il Barolo.

A presentare la “Nas-cetta” al pubblico di Rai Due, saranno Paolo Sartirano, produttore vitivinicolo e presidente della Sezione Vini di Confindustria Cuneo, l’enologo Marco Marsili e lo chef Luca Fassone dell’agriturismo "L'Angolo di Rosina" di Novello che abbinerà il gustoso nettare di Bacco a prelibate ricette.

Vitigno dalla tradizione antica, semiaromatico, vinificato in purezza, la “Nas-cetta” dà vita ad un vino dalla qualità eccellente: nel 2002 è entrato a far parte della Denominazione di Origine Controllata Langhe e nel 2010 ha ottenuto il riconoscimento di una specifica sottozona “Nas-cetta o Nascetta del comune di Novello”, che ne sancisce l’unicità.

La produzione del Comune di Novello è di 80.000 bottiglie all’anno. Commenta Paolo Sartirano: “Confindustria Cuneo con il W.P.O., l’Osservatorio Permanente sui prezzi dei vini, è attenta al territorio e alle produzioni: l’impegno è quello di valorizzare la tradizione e riscoprire anche i vitigni di nicchia, come la Nas-cetta, per esaltare le peculiarità del territorio. Ringraziamo la troupe di Eat Parade e in particolare il giornalista Fabrizio Salce per averci dato l’opportunità di presentarci al grande pubblico di Rai Due”.