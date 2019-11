A Cerialdo inaugurato il nuovo spazio della Scuola dell'Infanzia Carlo Collodi

Inaugurati mercoledì 20 novembre i lavori realizzati presso la Scuola dell’Infanzia Carlo Collodi di Cerialdo.

L’intervento, sostenuto dalla Fondazione CRC con il Bando Spazio Scuola, ha previsto da un lato il miglioramento strutturale e l’adeguamento acustico del locale adibito a palestra e, dall’altro, l’acquisto di attrezzatura (materassi, cubi morbidi, percorsi, materiali in legno) per l’attività motoria e per la coordinazione. Il nuovo locale diventa così uno spazio multifunzionale, in cui gli alunni della scuola potranno sviluppare le loro abilità motoria, musicali ed espressive.

Giuseppe Viada, Consigliere Generale della Fondazione CRC, ha dichiarato: “Questa scuola è diventata negli anni un punto di riferimento sempre più importante per il quartiere di Cerialdo. La Fondazione CRC sostiene con convinzione progetti, come questo che oggi inauguriamo, che mettono la scuola e l’integrazione al centro di un percorso che coinvolge le nostre comunità”.

L’Assessore Comunale Franca Giordano ha aggiunto: “L’inaugurazione di oggi sottolinea come le scuole, e questa scuola in particolare, siano un patrimonio della comunità. Da oggi Cerialdo arricchisce la propria offerta didattica e rende i propri locali più belli e adeguati".

Paola Banchio, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Oltrestura, ha concluso: “Il risultato che oggi festeggiamo nasce dall’impegno di chi, prima di me, ha guidato l’Istituto e dall’entusiasmo e dalla passione contagiose che le maestre e tutto il personale scolastico mettono ogni giorno in un lavoro fondamentale per far crescere i cittadini di domani”.

All’inaugurazione, oltre a una cinquantina di genitori e parenti degli alunni, hanno preso parte il Consigliere Comunale Marco Vernetti, il Presidente del Comitato di Quartiere Giorgio Tassone, il Presidente del Consiglio d’Istituto Alberto Parola e l’ex Dirigente dell’IC Oltrestura Mariella Rulfi.