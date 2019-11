Allerta maltempo: Guarene si prepara con misure di prevenzione dell'emergenza

L'allerta arancione annunciata per le prossime ore in tutta la Valle Tanaro ha indotto il Comune di Guarene a mettere in campo misure straordinarie di prevenzione dell’emergenza.

Il gruppo comunale di Protezione Civile sta effettuando una ricognizione nei punti critici del territorio per rimuovere possibili ostruzioni ai piccoli corsi d’acqua già interessati in passato da fenomeni di esondazione di piccola e media entità.

“Siamo pronti a intervenire con uomini e mezzi nel caso in cui sia necessario - dice il sindaco, Simone Manzone -, raccomandiamo di usare prudenza e fare attenzione anche alle possibili piccole esondazioni”.