Auto in panne sul cavalcavia della tangenziale, coda chilometrica all’ingresso di Alba

Sta causando importanti rallentamenti il guasto che – poco dopo le ore 8 di questa mattina, venerdì 22 novembre – ha interessato un’utilitaria impegnata a percorrere il cavalcavia della tangenziale albese che porta all’ingresso sud ovest della città (rotonda della vigna) per le provenienze da Asti e Bra.



Il veicolo in panne ha reso difficoltoso e quindi rallentato il forte flusso di mezzi che nell’ora di punta utilizza il trafficato accesso cittadino, creando code che sono arrivate sino al ponte Caduti di Nassiriya.



Sul posto è ora intervenuta la Polizia Municipale per la gestione della viabilità, nell’attesa che l’arrivo del carro attrezzi consenta lo sgombero della carreggiata e il ripristino della normale circolazione.