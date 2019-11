Garessio e la raccolta rifiuti: regole e novità nell'incontro in programma questa sera

Nel corso della serata avrà luogo un "ripasso" generale di come fare una differenziata corretta dei materiali, della buona pratica del compostaggio domestico e di come utilizzare l'isola ecologica comunale.

Infine, una novità, denominata progetto "Turismo": a decorrere dal 1° gennaio 2020 entreranno in vigore le norme per il corretto smaltimento dei rifiuti da parte dei possessori di seconde case e dei visitatori. Agli utenti sarà fornito il "Compobox" per l'esposizione del rifiuto organico.