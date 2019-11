Il trionfo di Alessandro Meynardi agli Hollywood Music in Media Awards, con vista sui... Grammy (VIDEO)

Ne ha fatta di strada, Alessandro "Dandy" Meynardi. La maturità classica, la passione per la musica condivisa con il suo gruppo (gli "NBD"), l'avventura americana in coppia con il fratello Lorenzo, la vita a metà fra Italia e Stati Uniti d'America. Poi, la laurea al "Berklee College of Music" di Boston e il successo in solitaria, passo dopo passo, sino alla passerella di Hollywood.

Il giovane chitarrista monregalese - cresciuto a Madonna del Pasco, frazione di Villanova Mondovì - è stato premiato in queste ore agli "Hollywood Music in Media Awards", con tanto di interviste in inglese, idioma che Alessandro ormai padroneggia alla perfezione, alla stregua di un dialetto.

Tanta l'emozione per il rocker, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato numerose "stories" inerenti alla serata. C'è anche un video ufficiale, che vi proponiamo di seguito:

La prossima tappa, per "Dandy", saranno i Grammy Awards, senza dubbio uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel panorama musicale internazionale. Il suo nome compare nel novero dei candidati: la sensazione è che, tra un mese o nei prossimi anni, quel premio andrà ad arricchire la sua bacheca personale. Meritatamente.