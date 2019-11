Maltempo, allerta arancione: domani scuole chiuse a Mondovì (e non solo)

Mondovì: fiume Ellero in piena (immagine di repertorio)

Allerta arancione sulla val Tanaro e, per estensione, sul Monregalese. Così, il Comune di Mondovì ha ufficializzato la scelta di chiudere le scuole di ogni ordine e grado nella giornata di sabato 23 novembre.

Questa la nota diramata pochi secondi fa: "Si avvisano gli abitanti e le famiglie degli studenti frequentanti gli istituti scolastici cittadini che, in relazione agli eventi meteoidrologici in corso, è stata adottata l'ordinanza sindacale con cui è stata disposta la chiusura, con sospensione dell'attività didattica, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della città di Mondovì nella giornata di sabato 23 novembre 2019".

La decisione, finalizzata a tutelare la sicurezza degli studenti e a limitare disagi e rischi per la circolazione stradale, è stata assunta tenendo conto della particolarità dell'utenza studentesca di Mondovì, proveniente anche dal Cebano e dalla val Tanaro.

Provvedimento analogo per San Michele Mondovì, dove sarà interrotta anche l'iniziativa pomeridiana di lettura per i bambini in biblioteca.

A Garessio, inoltre, per ragioni di sicurezza l'amministrazione comunale ha deciso di istituire il divieto di sosta in piazza Marconi e nella zona del lungo Tanaro (riva sinistra).

L'amministrazione comunale di Carrù, infine, ha rinviato la conferenza stampa di presentazione della Fiera Nazionale del Bue Grasso, originariamente prevista alle 16.30 di domani.