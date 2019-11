Saluzzo, prima riunione per Insieme si Può: Carlo Ravazzi confermato alla presidenza

Mercoledì sera, 20 novembre, presso la sede di via Torino a Saluzzo, si è tenuta la prima riunione di tutti gli eletti ed i nominati dell'Associazione Insieme si Può, per la formazione del direttivo che amministrerà l'Associazione stessa nel quinquennio 2019-2024.

All'unanimità è stato confermato alla presidenza dell'Associazione Carlo Ravazzi, che ha ringraziato tutti i consiglieri «per la fiducia che mi avete accordato. Spero che potremo affrontare un quinquennio di lavoro proficuo che ci porterà alla sfida elettorale del 2024, un appuntamento non facile, per il quale abbiamo 5 anni davanti per individuare la figura che potrà sostituire il sindaco attuale Mauro Calderoni».

Anche le altre cariche sono state votate all'unanimità. Alla vice presidenza è stata eletta Cristina Mussetto, espressione della lista Uniti per Saluzzo; conferma per la carica di Tesoriere affidata ancora a Silvana Cravero, espressione della lista Polo Civico Per Saluzzo così come il presidente Ravazzi. Infine confermato come Segretario Gigi Bollati, figura storica per l'associazionismo saluzzese, eletto consigliere nella tornata elettorale di inizio novembre. Addetto stampa e responsabile per la comunicazione esterna Bruno Oliverio.

Il neo direttivo e tutto il consiglio sono già all'opera per la programmazione del prossimo anno mentre in questo fine 2019 sono attesi dal trasferimento della sede che da via Torino si trasferisce in una nuova location.