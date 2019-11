Saluzzo, sabato 30 novembre l'esibizione dei neodiplomati del corso di Direzione d'orchestra del maestro Donato Renzetti

A conclusione del primo anno di svolgimento del corso di Direzione d’orchestra si svolgerà sabato 30 novembre il concerto degli allievi che nell’anno 2019 hanno frequentato questo percorso didattico guidati dal maestro Donato Renzetti.

Il capitolo delll’Accademia di direzione d'orchestra, nell’ambito del progetto orchestrale Obiettivo Orchestra con Filarmonica Teatro Regio di Torino, è iniziato nello scorso marzo e vi hanno preso parte 26 allievi provenienti dall’Italia, dalla Svizzera, dalla Gran Bretagna, dalla Cina, dalla Spagna.

I sei incontri svolti durante il 2019 hanno visto i 26 giovani aspiranti direttori d’orchestra avvicendarsi sul palco del Cinema Teatro Magda Olivero alla direzione di un apposito organico orchestrale composto principalmente dagli allievi del corso di formazione orchestrale.

Il lavoro del Maestro Renzetti, durante il percorso, è stato quello di affrontare gli aspetti tecnici e interpretativi più complessi che caratterizzano il ruolo del direttore d’orchestra, con l’ausilio di differenti organici orchestrali e brani del repertorio classico molto specifici e finalizzati appunto alla comprensione di tali aspetti. L’organico orchestrale di Obiettivo Orchestra di sabato 30 novembre sarà diretto dai giovani allievi con un programma che spazierà dalle arie d'Opera alla Sinfonia n.9 in mi min. op.95 "Dal Nuovo Mondo" di A.Dvorak. Il progetto proseguirà nel prossimo anno con le nuove selezioni di marzo 2020 per i nuovi candidati e con la continuazione del percorso per i 26 allievi. Il concerto è a ingresso libero.