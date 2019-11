L’arredamento per ufficio di Castellani Shop, un ambiente di lavoro confortevole e funzionale

Efficienza e concentrazione sono imprescindibili per puntare all’eccellenza e all’incremento della produttività aziendale. Strategica per il raggiungimento dell’obiettivo, la progettazione dell’ambiente di lavoro prevede l’organizzazione di un arredamento per ufficio incentrato su confort e funzionalità.

I criteri per scegliere scrivania, sedia e mobili ufficio

Tavoli e sedie da scrivania da soli non bastano ad assicurare un arredamento efficiente. Il punto di partenza è piuttosto un’analisi delle esigenze aziendali, cui segue un’accurata selezione dei prodotti, nel rispetto delle diverse necessità espresse dai lavoratori.

La sedia è il primo elemento della postazione di lavoro su cui focalizzarsi. Deve essere gradevole, robusta e soprattutto ergonomica, altrimenti si rischiano problemi alla schiena nel lungo periodo. In termini di modelli la scelta è ampia: ci sono sedie con schienale alto, medio e basso, con braccioli laterali, con sostegno lombare, con schienale regolabile e reclinabile e persino sedie ignifughe.

La scrivania è l’altro complemento d’arredo irrinunciabile. Il requisito fondamentale è sempre l’ergonomia, ma va tenuto conto anche dell’organizzazione generale dell’ufficio. I modelli molto ingombranti non sono indicati in ambienti destinati ad ospitare due o più postazioni di lavoro.

Mai trascurare l’altezza: affinché la postazione di lavoro sia comoda, i piedi devono poggiare a terra senza che le gambe sfiorino il tavolo. È consigliabile inoltre scegliere articoli che consentano di distendere le gambe e adatti ad ospitare eventuali poggiapiedi.

Le librerie sono l’ideale per raccogliere e archiviare documenti cartacei. I modelli disponibili sul mercato sono tanti (librerie angolari, a parete, componibili, ecc.), anche se i più versatili sono quelli con piani regolabili ed amovibili.

L’arredamento ufficio Castellani Shop per chi cerca resistenza e usabilità

