Praticità ed eleganza delle collezioni di Ceramiche Refin, grès porcellanato effetto legno e marmo

A decidere l’affermazione commerciale di alcuni prodotti è l’incisività delle campagne pubblicitarie. Non è però il caso del grès porcellanato. Al di là della sua promozione sui canali mediatici, i consumatori hanno gradito soprattutto le qualità tecniche del materiale. Sa combinare resistenza straordinaria, facilità di manutenzione e un versatile profilo estetico, pensiamo agli apprezzati effetto legno ed effetto marmo .

Le prerogative dei pavimenti gres porcellanato: perché preferirli

Uno degli aspetti distintivi del grès porcellanato è il coefficiente di assorbimento dell’acqua inferiore allo 0,5%. Questo dato conferisce al materiale un’idrorepellenza straordinaria e un’elevata resistenza alla flessione.

Il concetto di resistenza interessa anche l’abrasione e l’usura. Il grès si rivela performante persino in situazioni che lo espongono al freddo (è ingelivo) e al caldo estremo. È un materiale non combustibile, neppure a fronte di incendi genera gas o fumi tossici.

Ma il grès non è soltanto estremamente coriaceo, inclusi gli effetti degli acidi presenti negli ambienti domestici, risulta facile da pulire perché non trattiene elementi organici e affronta senza difficoltà detergenti aggressivi.

Utilizzandolo in ambiente cucina o ambiente zona giorno , si ha la comodità di un pavimento in cui le macchie non riescono a produrre effetti irreversibili, addirittura in diversi casi neppure si presentano: come nell’eventualità di creme o profumi.

Nonostante l’eccellente profilo tecnico, il grès non prevede l’uso di impermeabilizzanti chimici, vernici o resine. Si tratta quindi di una scelta indicata per quanti sono attenti alle tematiche ambientali.

Gres porcellanato effetto legno e le altre collezioni di Ceramiche Refin

Trattare però il grès porcellanato come un prodotto sempre uguale a sé stesso non è corretto. Se l’obiettivo è la qualità e la migliore resa dal punto di vista estetico, Ceramiche Refin è l’azienda a cui rivolgersi. Presente sui mercati internazionali dall’inizio degli anni ’60, fa parte del Gruppo Concorde, secondo gruppo ceramico europeo.

Nella sua proposta annovera grès effetto legno, effetto marmo, pietra, cotto, vetro, metallo, resina e cemento. Ci sono collezioni per qualunque spazio della casa, dall’ ambiente bagno alla zona giorno, dalla cucina agli esterni.

Per quello che riguarda il grès effetto legno di Refin, le linee disponibili sono: Giant, Kasai, Epoque, Trail, Mansion, Wood2, Baita, Chevron, Deck, Plant e Larix.

Ancora più ampia la scelta se il cliente intende rivolgersi al segmento della proposta Refin pertinente gli effetti marmo e pietra. In questo caso le collezioni sono 19, tra cui l’affascinante linea Prestigio, che riproduce sfumature e colorature dei migliori marmi naturali italiani ed europei.

Prestigio riflette il gusto di uno stile classico riletto in una prospettiva moderna, disponibile in vari spessori e formati.

APPROFONDIMENTI

Sito web: https://www.refin-ceramic-tiles.com

Altre collezioni: Wood look tiles , Bathroom tiles , Porcelain tiles