Sabato 23 novembre ad Alba la “Merenda con l’Igienista”

Il simpatico appuntamento “Merenda con L’Igienista” è gratuito per famiglie e bambini e prevederà uno Snack per i più piccoli e successiva formazione con una Dottoressa in Igiene Dentale sulla Prevenzione e corretta igiene di bocca e denti.

Inoltre, per gli adulti ci sarà una sorpresa, ovvero un voucher promozionale sulle eventuali successive prestazioni di Igiene e Prevenzione Orale in Boutique.

L’evento sarà ad accesso limitato, per motivi logistici e su Invito.

Potete trovare qui allegato l’invito, oppure riceverlo via mail scrivendo ad alba@smile-italy.it oppure ritirarlo in questi giorni presso la Boutique del Sorriso di Alba, in Piazza Pertinace 8, fino al raggiungimento della capacità massima prevista.

PERCHÉ SMILE ITALY.

Il progetto Smile Italy sta crescendo molto velocemente, e con esso la consapevolezza che il cambiamento potrà avvenire solo grazie alla diffusione della propria Mission alla popolazione italiana, applicando la Prevenzione Dentale come importante strumento per migliorare la Salute orale e generale delle persone, e partendo soprattutto dai più piccoli!