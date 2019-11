A Bra si presenta "Ad alta voce": storia di un ragazzo diventato tenore

Stasera, venerdì 22 novembre, alle 21, nella sala affrescata di Palazzo Mathis, a Bra, il tenore Enrico Iviglia dialoga con Flavio Russo sul suo libro edito da “Letteratura Alternativa”, in cui il giovane cantante lirico astigiano racconta i suoi primi quarant’anni.

Non un'autocelebrazione, ma un messaggio per i tanti giovani che oggi ambiscono ad una carriera artistica e non sanno da che parte incominciare. Ricordi d’infanzia, aneddoti teatrali, successi e insuccessi. Un diario di esperienze, avventure, viaggi, per raccontare il percorso fatto finora nei Teatri di tutto il mondo, interpretando con la sua voce tenorile i principali ruoli di Opere Liriche.

Dalle prime esperienze in coro, al debutto al Teatro alla Scala; dal bullismo degli anni 80, alle difficoltà per mantenere un livello professionale sempre alto e costante, passando per tutti gli incontri interessanti e arricchenti con persone di diverse culture ed etnie.

La serata, ad ingresso libero, è organizzata da "Associazione Culturale Mousikon"con il contributo di "Fondazione CRC" e il patrocinio del "Comune di Bra".