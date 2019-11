A Dogliani terzo incontro della rassegna "Verso i cine 2020: Libri per la Terra"

Verso i Cine 2020: Libri per la Terra. La rassegna - nel 2020 sarà alla quarta edizione - è occasione di incontro e conoscenza, ma è soprattutto occasione di riflessione sui temi legati alla terra, sulle potenzialità di queste di alta langa che possiedono un patrimonio di biodiversità, bellezze paesaggistiche, tradizione agricola di particolare valore.

Dibattiti e discussioni si muovono necessariamente intorno ai concetti di territorio e di comunità, intorno al problema della bassa redditività del lavoro agricolo, al fenomeno dell’abbandono delle campagne e dello spopolamento. Proprio questi contenuti saranno oggetto di approfondimento tematico con l’aiuto di specifici studi che, recentemente, sono stati pubblicati. Invitando alla loro lettura, sono stati organizzati tre appuntamenti, nei mesi di ottobre e novembre, per arricchire la progettualità della rassegna Cine per la terra e, soprattutto, per sostenere, con un contributo di dati e di analisi, le esperienze virtuose in atto nonostante il contesto problematico e complesso.

Il terzo incontro, in programma a Dogliani, presso la Bottega del vino, il 29 novembre, alle 20.45, propone, attraverso la comunicazione di Mauro Spotorno, docente di geografia presso l’Università di Genova, una riflessione in ambito demografico: "Trasformazioni dell'assetto demografico in Alta Langa tra dinamica globale e percezione locale". Lo scorso anno, infatti, Alessandra Pieri aveva indagato, attraverso la propria tesi di laurea, le “Dinamiche territoriali e lo sviluppo locale relativamente al progetto di valorizzazione SP661”.

Tra la ricchezza di dati e di rappresentazioni si legge, a pagina 35: “ … dal 1951 al 2011 l’area oggetto di indagine ha visto uno spopolamento medio di circa il 25% mentre , nello stesso periodo un incremento dell'1% nella provincia di Cuneo %, del 24% in Piemonte e del 25% in Italia”.

A pagina 36: “Tra il 2001 e il 2011, l’andamento demografico mostra in’inversione di tendenza nel complesso dell’area, + 1,59%. Il dato può essere spiegato anche come una nuova tendenza da parte delle famiglie e delle nuove generazioni a cercare una maggiore qualità della vita, vivendo più a contatto con la natura e con ritmi di vita più lenti rispetto alla frenesia della città".

Proprio perchè i dati vanno verificati e interpretati, Mauro Spotorno, presentandoli, proporrà una discussione sulle tendenze in atto, anche quelle percepite, quelle che si affidano ad indicatori soggettivi legati all’esperienza e al quotidiano.

Chi siamo, quanti siamo e quale economia agricola è possibile realizzare sono domande impegnative, non facili, ma essenziali per la costruzione di qualsiasi progetto territoriale.