A Savigliano la cena dell'associazione Kerigma nei locali della parrocchia di Sant'Andrea

Torna la cena dell’associazione Kerigma di Savigliano. Saranno, come di consueto, i locali della parrocchia di Sant’Andrea a fare da cornice sabato 30 novembre, con inizio alle 19.30, al tradizionale appuntamento, occasione per associati e simpatizzanti per trascorrere insieme una piacevole serata in un clima familiare e di allegria.

“Sarà un momento di festa e di convivialità – dice il presidente dell’associazione, Luca Alesso - per promuovere stili di vita ecologici. Per tutti noi un ritrovo importante per coltivare le relazioni con quelle persone con cui si condividono valori, aspettative ed impegni legati ad un’idea di vita a dimensione umana e più naturale. Aggiorneremo gli amici di Kerigma e tutti gli associati su come stanno andando le attività dell'associazione, delle prospettive di sviluppo, ma anche per fare il punto sui lavori di ristrutturazione della chiesina di San Bernardo a Comba, frazione di Melle”.

Il programma prevede un aperitivo di benvenuto, quindi l’inizio della cena, fissato per le ore 20. A seguire, dalle 21.30, presentazione e aggiornamento dei progetti legati all’associazione ed estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi promossa dall’associazione.

Per chi volesse partecipare alla cena può scrivere una mail all’indirizzo ass.kerigma@gmail.com o contattare il presidente dell’associazione Luca Alesso al numero 333 6695821 o Saverio La Porta al numero 380 5189121.