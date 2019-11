L'allerta meteo relativa alla giornata di sabato 23 novembre sulla val Tanaro e sull'area monregalese ha provocato il rinvio della conferenza stampa di presentazione della Fiera Nazionale del Bue Grasso di Carrù.

La decisione, ufficializzata dal sindaco, Stefania Ieriti, è stata adottata in via precauzionale, anche e soprattutto in virtù degli ingenti quantitativi di pioggia previsti per domani.

L'evento sarà recuperato alle 16.30 di sabato 30 novembre presso il municipio carrucese.