Silenzio, parla la Cattedrale. A Fossano una serata dedicata ai lavori di restauro

Giovedì 28 novembre, ore 20.45, al Duomo di Fossano, La Fabbrica della Cattedrale, musica parole e immagini per "restituire" ai fossanesi l'entità dei lavori fatti in questi anni per il restauro e il mantenimento del bene.

La serata evento, promossa dal settimanale La Fedeltà, sarà animata dalle immagini di Costanza Bono e dai testi curati da Walter Lamberti, dalla parte musicale, grazie alla voce di Raffaella Buzzi e ad Andrea Stefenell al pianoforte, e dal suggestivo sistema di multivisioni ad opera di Roberto Tibaldi che trasformerà il presbiterio in un gigantesco schermo.

«I vari cantieri che si succedono nel duomo ci fanno pensare alla chiesa madre di Fossano come ad una “fabbrica” così come lo sono le fabbriche delle grandi cattedrali della cristianità. Un edificio che ha bisogno di cure continue e del contributo di tutti, così come lo è la Chiesa di persone – spiegano gli organizzatori –. Sarà una serata speciale per vedere il duomo di Fossano come non lo abbiamo mai visto, ed emozionarci di fronte ad un simbolo della Chiesa fossanese e dell’intera città».

L’evento è realizzato grazie al contributo del Sovvenire (Servizio di promozione del sostegno economico della Chiesa cattolica), in collaborazione con la diocesi di Fossano e la parrocchia del Duomo, di Ediltre Costruzioni, de La Corte dei Folli e Fondazione CRF. Ingresso libero.