L'oroscopo di Corinne dal 22 al 29 novembre

Ariete: Piuttosto trafelati inizierete, già dalle prime ore del mattino, a bofonchiare, cercare il pelo nell’uovo, pigliandovela con chiunque incroci il vostro sguardo o vi dia torto marcio. Non manderete, altresì, dir niente a nessuno, proclamando ad alta voce scomode verità con l’intento di farvi rispettare mentre un essere caro desterà ansia o farà venire il batticuore. Disordini gastrici, infreddature e obbligo di non fare sforzi atti a logorare la schiena. Domenica convulsa.

Toro: Le bizzarrie abbonderanno, le stizze altrui stresseranno, i nervetti scoppieranno... In seguito le acque si placheranno e riscoprirete la gioia di stare insieme a gente genuina, naturale con cui imbastire un discorso sensato e normale … Per posteriori versi, un soggetto mitizzato si auto svaluterà lasciandovi di marmellata. Marte rende maldestri: attenti a non spaccare tazze, piatti, bicchieri e a non scivolare! Combino carino o squisita cenetta o pizzetta in compagnia.

Gemelli: L’opposizione del novilunio avrà il potere di rendervi stressati, spossati e stressati… Se le cose non fungono sappiate che dei miglioramenti li denoterete, che c’è chi vi vuole bene e che un angioletto, divino o terreno, vi consentirà di scampare un guaio o trovare l’equa soluzione ad un recente tormentone. Rivedrete inoltre un’amica, vi caverete un pallino, gioirete per un bambino o vedrete un sogno realizzarsi. Occhio solo a forme influenzali o malesseri vari.

Cancro: Se appartenete alla categoria degli ansiosi datevi una scrollatina evitando di vedere continuamente ostacoli sulla vostra stradina e confidate in un ormai vicino dicembre assai interessante! Verso il week end qualcuno o qualcosa vi farà arrabbiare ma prima di inveire o starci male riflettete e chiarite un malinteso familiare. Affaticamento fisico o mentale. Essendo l’influenza in agguato premunitevi riguardosamente e non esponetevi a temperature polari.

Leone: Sorridere, scherzare, ridere, fa bene alla salute… Ragion per cui niente corrucci o tristezze: fregatevene delle tracotanze altrui, vestitevi di ottimismo e la vita meno aspra risulterà… Se vi hanno fatto disperare la tensione si placherà, se qualcosa è finito un qualcos’altro lo rimpiazzerà e se anelate ad una certa stabilità prima o poi giungerà… Dei pensieri potrebbero invece provenire da una locazione, una causa da perorare, un acciacco o un comunicato un po’ pazzo…

Vergine: Nessuno fa niente per niente ragion per cui un inconveniente aspettatevelo da mezze calzette avvezze a turlupinare raffinatamente! Alla faccia di ciò una rivincita vi farà sogghignare e credere che un pizzico di giustizia possa ancora regnare … Nel complesso la settimana sarà risolutiva per concludere un affare o lenire un’inquietudine. Corteggiate la fortuna mettendo al Lotto o giochi equivalenti i dati di nascita di tre parenti: forse saranno quelli vincenti!

Bilancia: Si prevede un ritmo eccitante e carico di speranze che ipotizzavate spentesi sul braciere di problemi, asprezze ed amarezze… Invece no perché con gli ultimi sprazzi di un Giove positivo chiuderete parentesi aprendone di posteriori piene di gioie e delizie e in ciò dei soggetti veramente deliziosi e corretti vi daranno una manina così come dal passato riemergeranno soggetti che non vedevate da mesi o anni…Una noia potrebbe provenire da versamenti o acciacchi stagionali.

Scorpione: L’ingresso di Marte nel segno darà lo sprint necessario per affrontare giornate movimentate anche se gli stati d’animo varieranno a seconda dei contesti in cui vi troverete e in un giorno “no” veramente dichiarato sarà meglio lasciarvi stare evitando di punzecchiarvi con sciocche domande o pretese. Dovrete altresì farvi in quattro per accontentare chi ruota intorno al vostro mondo quotidiano tribolando ad organizzarvi minuziosamente. Sorpresina in arrivo.

Sagittario: Approfittate della Luna nuova, che il 25 novembre si forma nella vostra costellazione, al fine di mettere ordine nella vita affettiva, familiare o nella sfera personale malgrado subentrino ancora delle preoccupazioni spettanti finanze, salute, congiunti o una persona a voi cara. Rammentate di ricontattare degli amici, restituire ciò che vi era stato eventualmente prestato e ringraziare chi vi ha sempre aiutato. Poiché le infiammazioni abbondano controllate l’alimentazione!

Capricorno: Il sestile di Marte contrastando gli effetti del burbero Saturno consentirà di tirarvi su una costolina, intravedere uno spiraglio di luce nell’uggiosa quotidianità, sconfiggere invidie e falsità… Una pecca potrebbe provenire da corrucci per figlioli od anzianotti, una femmina maldestra, il rischio di un furtarello o una storia da revisionare. Non da escludere delle incavolature sul lavoro o con due tipi dalla crapa dura. In caso di accentuato maltempo non mettetevi in viaggio!

Acquario: Se una faccenda impensierisce vedrete che appellandovi alla tenacia si risolverà, abbozzerete un progetto e sogghignerete alla faccia di un soggetto picchiatello o cattivello. Spuntano anche degli stupori dinanzi a dichiarazioni, delle libagioni, dei romantici o simpatici ritrovi, dei comunicati mozzafiato, delle contrastanti emozioni, dei rammarichi per un conoscente. Le mattinate appaiono incasinate, i pomeriggi stressanti, le serate pepate. Doloretti alle articolazioni.

Pesci: Belle, mediocri e cattive notizie costelleranno una settimana piuttosto movimentata dove dar qualcosa per scontato sarebbe impossibile… Un tipetto avrà il potere di spazientirvi, una donna darà in escandescenze, uscite ed entrate si intervalleranno, oppure declinerete un invito e la fiacca predominerà… La quadratura di Giove indebolirà le valute e la salute: ma poiché prevenire è meglio che curare regolatevi di conseguenza … Siate prudentissimi sulla strada.