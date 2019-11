Ad Alba prosegue il progetto "Bambini, a scuola di territorio. Le colline dietro casa"

I bambini della Scuola per l’Infanzia di Monforte con la loro insegnante, poi Domenico Boeri, Carlotta Boffa e Renato Priolo

Ieri, 21 novembre, ad Alba, l’assessore alla Cultura, Carlotta Boffa, il presidente del Consiglio comunale, Domenico Boeri, e il direttore dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli Unesco, Roberto Cerrato, hanno incontrato a palazzo Mostre e Congressi il presidente dell’Associazione Sinergia Outdoor, Renato Priolo.

Domenica 24 novembre si concluderà infatti Alba Truffle Bimbi: l’iniziativa organizzata dall’Ente Fiera del Tartufo in occasione della Fiera del Tartufo, che ha trasformato il palazzo “G. Morra” in un grande spazio giochi per bambini.

Priolo e la sua Associazione curano i laboratori didattici e realizzano con grande maestria i tantissimi giochi in legno messi a disposizione dei più piccoli.

Commenta l’assessore Boffa: “Ringrazio l’Ente Fiera per aver rinnovato l’appuntamento con Alba Truffle Bimbi, iniziativa che vede il sostegno del Comune di Alba. Con Roberto Cerrato, site-manager Unesco, daremo un seguito al progetto, esportando i laboratori ed i giochi in tutte le scuole del nostro territorio, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Attraverso il gioco vogliamo educare i più piccoli ai temi che ci stanno a cuore: la cucina, con i prodotti e le grandi materie prime, e la casa, intesa come radici di una terra che dobbiamo tutelare puntando sulle nuove generazioni”.