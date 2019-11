Bra: si ripete il miracolo dei fiori d’inverno al Santuario della Madonna dei Fiori (FOTO)

Se qualcuno avesse ancora dei dubbi, dovrà per forza ricredersi. Anche quest’anno, a Bra è fiorito il pruno selvatico, custodito nel giardino del Santuario dedicato alla Madonna dei Fiori. Una bella sorpresa per piccoli e grandi all’uscita della Scuola Primaria “Franco Gioetti” e per i Carabinieri riuniti al Santuario per festeggiare la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma.

L’evento straordinario è legato all’apparizione della Madonna, avvenuta il 29 dicembre 1336, che salvò la giovane e gravida Egidia Mathis dalla violenza di due masnadieri, facendo anche fiorire il vicino pruno selvatico e sarà contrassegnato dalla solenne celebrazione in calendario domenica 29 dicembre, preceduta dal consueto Triduo di preparazione.

Oggi, come allora, c’è ancora chi cerca di trovare una spiegazione scientifica e razionale a questo fenomeno. Nell’attesa, non rimane che godersi questo piccolo spettacolo della natura, offerto dalla divina grazia.