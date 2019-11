Bastia Mondovì: i carabinieri di Mondovì hanno celebrato la Virgo Fidelis (FOTO)

Venerdì 22 novembre i carabinieri della Compagnia di Mondovì hanno celebrato la ricorrenza della "Virgo Fidelis" presso la chiesa parrocchiale di San Martino, a Bastia Mondovì.

Come si legge nella nota diffusa nelle scorse ore, "alla Santa Messa, officiata da padre Walter Illera, sono intervenuti i militari delle 11 stazioni carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Mondovì, i rappresentanti dell'associazione nazionale Carabinieri e della protezione civile, le autorità locali, le vedove, i parenti e gli amici dei militari dell'Arma e i residenti di Bastia. Al termine della funzione religiosa, è stata celebrata la 'Giornata dell'Orfano' ed è stato commemorato il 78° anniversario della battaglia di Culqualber, in Africa orientale, per la quale alla bandiera dell'Arma fu conferita la seconda Medaglia d'Oro al Valore Militare".

Il sindaco, Paolo Crosetti, ha ringraziato il maggiore Ambrosino Tala per aver scelto Bastia Mondovì quale sede per le celebrazioni, "segno tangibile di attenzione e vicinanza dell'Arma anche ai piccoli Comuni".

Infine, un po' di storia: "La scelta della Madonna 'Virgo Fidelis' come 'Celeste Patrona dell'Arma' - si legge nel documento ufficiale della giornata - è ispirata alla fedeltà che, propria di ogni soldato che serve la patria, è caratteristica dell'Arma dei carabinieri, che ha per motto 'Nei secoli fedele'. L'8 dicembre 1949, Sua Santità Pio XII, accogliendo l'istanza dell'Ordinario Militare d'Italia, monsignor Carlo Alberto di Cavallerleone, proclamava ufficialmente Maria 'Virgo Fidelis Patrona dei Carabinieri', fissando la celebrazione della festa il 21 novembre, in concomitanza della presentazione di Maria vergine al Tempio e della ricorrenza della battaglia di Culqualber".