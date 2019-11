Il Banco Azzoaglio festeggia i suoi 140 anni: alle celebrazioni a Torino anche il banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi

Anche i vertici dell'accademia per l'educazione finanziaria, fondata e presieduta dal Banchiere europeo e scrittore Beppe Ghisolfi, hanno preso parte alle celebrazioni svolte a Torino, alla torre Lavazza, per i 140 anni di fondazione del Banco Azzoaglio.

Accolti da Francesco Azzoaglio, dalla moglie Gaby' e dalla nipote Erica, sono intervenuti, a coadiuvare Ghisolfi, il vice dell'accademia Marco Buttieri e il suo direttore generale, avvocato e giurista bancario Alberto Rizzo.

Erica Azzoaglio, componente il comitato esecutivo della Banca di famiglia fondata nel 1879 e divenuta in breve tempo un fondamentale riferimento economico finanziario per un'area geografica - il Cebano - segnata da forti migrazioni verso l'estero e successivamente per l'intero NordOvest (più recente sviluppo l'apertura della filiale Torinese), ha inteso ringraziare l'amico Ghisolfi e l'accademia per la partecipazione: "L'educazione finanziaria è una sfida entusiasmante nella quale, personalmente e come Istituto bancario di famiglia, ci riconosciamo appieno, e sono diversi i progetti ai quali Banco Azzoaglio aderisce per sensibilizzare giovani e famiglie. È stato un vero piacere per me partecipare, lo scorso 30 ottobre, all'inaugurazione a Torino dell'accademia con la quale di certo vi saranno occasioni e momenti di collaborazione".