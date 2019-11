La Federazione delle Associazioni romene e moldave del Piemonte organizza la Festa della Romania

In occasione della Giornata Nazionale della Romania, la Federazione delle Associazioni romene e moldave del Piemonte organizza un evento pubblico che avrà luogo Domenica 1° Dicembre 2019 dalle ore 20:00 alle ore 22:00 presso il Museo del Cinema – Mole Antonelliana, Via Montebello 20/a – Torino.



L'anniversario del 1° Dicembre è la festa laica più sentita e più amata dal Popolo Romeno che viene celebrata con grande partecipazione sia in patria, sia all'estero. Dopo la grande manifestazione del 2018, quando è stato ricordato il centesimo anniversario della Grande Unione, quest'anno la Comunità Romena della Città Metropolitana di Torino intende festeggiare la ricorrenza con la Comunità Italiana, attraverso i suoi rappresentanti istituzionali, e condividere la gioia della festa con momenti di musica classica con motivi tradizionali di una Romania autentica.



La manifestazione, patrocinata dal Consolato Generale della Romania a Torino, il Comune di Torino e la Regione Piemonte, sarà un viaggio nella storia del popolo romeno intrecciata a quella italiana, due popoli uniti da comuni vincoli latini. Una serata di immagini e racconti, intervallati da intermezzi musicali dal vivo a cura degli artisti romeni e italiani.



Invitati:

ANDREA DEL PRINCIPE - Musica lirica italiana

MIHAI VULUTA E VASILE STAN - Violino e pianoforte

MARCIANA PETRILA - Arpa

MAGDALENA VASILESCU E MICHELA VARDA - Violino e pianoforte



Ingresso libero fino ad esaurimento posti.