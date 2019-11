Mondovì, "Ideali in Comune" sul nuovo palazzetto: "Facciamolo sorgere nel centro della città"

Quella di un nuovo palazzetto, o meglio di un centro polivalente a Mondovì è più di una semplice idea. L’Amministrazione comunale, infatti, è da tempo a lavoro per rendere concreto il desiderio di far nascere in Città una struttura in grado di venire incontro alle esigenze delle scuole monregalesi, ma anche per ospitare importanti eventi sportivi e culturali.

Nei mesi scorsi si è discusso anche suI possibile sito che ospiterebbe tale struttura. Una delle prime ipotesi è stata quella dei terreni antistanti il “Beila”.

Il gruppo civico “Ideali in Comune” è voluto intervenire sull’argomento esprimendo pubblicamente il suo pensiero: “L’idea di realizzare un centro polivalente che sia a disposizione delle scuole e delle realtà sportive locali è assolutamente apprezzabile e rappresenta ormai una priorità per la nostra Città.” – ha spiegato il consigliere comunale Giancarlo Battaglio – “Riteniamo importante, tuttavia, che questa opera possa vedere la luce in una zona centrale di Mondovì, quindi non lontana da Breo.”

Dello stesso tenore l’intervento di uno degli ideatori del Gruppo civico di “Ideali in Comune”, l’arch. Enrico Rosso: “Nel nostro programma elettorale avevamo indicato il centro cittadino come la migliore area per accogliere un nuovo centro polivalente. Riteniamo che una struttura di questo tipo non vada costruita in una zona periferica. Siamo convinti che l’idea di far nascere una grande struttura polivalente a Breo o nelle sue immediate vicinanze possa trasformarsi in un volano per le attività commerciali della zona, che di questi tempi di certo non disdegnerebbero di una sorta di incentivo. Auspichiamo pertanto, che questo nostro suggerimento possa essere accolto con favore da parte dell’Amministrazione Comunale, che lo faccia proprio, lo approfondisca e ne verifichi la concreta fattibilità”.