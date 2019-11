Oltre 40mila Euro per Fossano: consegnati i contributi della Strafossan 2019 (gallery)

Ogni anno scriviamo che quella appena svolta è stata la Strafossan dei record, e ogni volta, l’anno successivo, la partecipazione cittadina sale.

L’edizione 2019 è contraddistinta da una partecipazione nettamente superiore a quella del passato con 5265 pettorali venduti rispetto ai 4420 del 2018. Complessivamente, inoltre, sono state consegnate 3500 borse a fine gara, somministrati 1500 pasti al Pasta Party della Pro Loco al palazzetto dello sport e, soprattutto, consegnati oltre 40mila Euro a scuole e associazioni della città degli Acaja.

Grazie ai contributi importanti dei tantissimi sponsor e alla generosità dei fossanesi, è stato possibile erogare contributi per 40.725 Euro, un importo che si va a sommare ai 450mila Euro che nelle precedenti 33 edizioni hanno concorso alla crescita del territorio e al sostegno di tante attività sociali.

La distribuzione dei contributi è avvenuta ieri, venerdì 22 novembre nella Chiesa dei Battuti Bianchi alla presenza dei rappresentanti delle associazioni del territorio, delle scuole e dei tantissimi volontari del Coordinamento associazioni di volontariato operativo che hanno affiancato gli uomini del 1° reggimento artiglieria da montagna e del 32° reggimento genio guastatori nelle attività di sicurezza, oltre ai rappresentanti della Pro Loco e degli sponsor, sia quelli privati che quelli istituzionali.

Pinuccio Bellone ha infatti consegnato una targa di riconoscimento ai tre main sponsor: Cassa di Risparmio di Fossano e Fondazione, Viglietta Matteo e Maina, al comune di Fossano, rappresentato dall’assessore Donatella Rattalino, ai due Reggimenti Fossanesi e alla Pro Loco, oltre ad aver ricordato la collaborazione con il settimanale La Fedeltà che ha messo in palio abbonamenti tra i partecipanti alla camminata.

L’edizione 34 della Strafossan si è confermata vicina alle scuole l’erogazione di contributi in misura proporzionale ai contributi venduti. L’istituto comprensivo Sacco ha ricevuto 4.175 Euro; l’istituto comprensivo Andrea Paglieri 3.145 Euro, l’istituto comprensivo Augusta Bagiennorum 555 Euro; l’istituto Vallauri 160 e gli asili nidi cittadini 655 Euro. Tra le scuole private la scuola dell’infanzia Nostra Signora del Salice ha ricevuto 1110 Euro; la scuola primaria San Domenico 860 Euro; la scuola d’infanzia Zanaroli di Maddalene 330 Euro e la scuola dell’infanzia Toesca e Macario di Murazzo 90 Euro.

Come ogni anno sono inoltre stati erogati fondi a iniziative sociali o cittadine giudicate meritevoli: 1.500 Euro sono, come ogni anno, stati destinati all’I.R.R.C. di Candiolo, 2000 Euro al Centro diurno il Mosaico; 500 Euro alla San Vincenzo; 1000 Euro alla Protezione Civile; 1000 Euro all’Auserve 1500 Euro alla Croce Bianca. Due i progetti di utilità sociale sposati con particolare attenzione dal comitato: 5000 Euro sono stati destinati alla Onlus Amici dei Vigili del Fuoco per l’acquisto di attrezzatura utile all’azione svolta dai volontari fossanesi, protagonisti di oltre 400 interventi all’anno e 10mila sono invece andati alla Favola di Marco Onlus per la realizzazione di aule sensoriali: “un percorso lungo e complesso che stiamo portando avanti in rete con il comune, la Fondazione e le scuole” che mira a realizzare uno spazio dedicato principalmente ai bambini con disabilità nelle scuole fossanesi.

Altre associazioni a beneficiare di contributi sono Abio con 125 Euro, Alpini con 60 Euro, Amici del Cuore con 930 Euro, Assea con 140 Euro, Avis con 1080 Euro, Camminare Insieme con 275 Euro, Fand con 370 Euro, ProgettoMondo.Mlal con 160 Euro, Oltre la Polvere con 545 e Pg23 con 275 Euro.

La serata di ieri è stata anche l’occasione per applaudire gli organizzatori: “Siamo un gruppo piccolo che funziona – ha detto la Presidente Elena Parola -. La cosa emozionante è che la città risponde sempre benissimo. Io ho ereditato un ruolo che prima di me è stato di molte altre persone che in questi anni hanno lavorato per questa manifestazione”.

Un momento di commozione è giunto al termine della serata quando la famiglia dell’indimenticato Beppe Lingua ha consegnato il premio a lui dedicato alla memoria di Roberto Botta, rallista e presidente del Fossano Calcio scomparso recentemente: “un uomo che si è sempre distinto sia per l’impegno, sia per i contributi nelle vesti di sponsor, per la valorizzazione dello sport”.