Allerta rossa: il Tanaro raggiunge 3,20 metri a Ceva (FOTO e VIDEO)

Sarà una notte di angoscia, preghiera e speranza quella che si apprestano a trascorrere gli abitanti della val Tanaro, al centro di un'ondata di maltempo che ricorda da vicino quella di tre anni fa.

A Ceva, il sindaco Vincenzo Bezzone parla di "situazione sotto controllo", ma il livello del fiume, in zona passerella, ha raggiunto i 3,20 metri. Chiuse con provvedimento ufficiale tutte le strutture pubbliche, sospese le manifestazioni e istituito il divieto di sosta sui ponti, per veicoli e persone.

"Il livello dei fiumi non preoccupa, né da noi né a Garessio - dichiara Giorgio Ferraris, primo cittadino di Ormea -. Stiamo combattendo contro numerose frane, che hanno provocato il crollo di alcuni muri o l'ostruzione di strade, che abbiamo liberato con l'ausilio di una pala. Non ci sono abitanti isolati. Abbiamo evacuato due famiglie dal concentrico a causa del rischio crollo massi sulle abitazioni da loro occupate".

Situazione analoga a Caprauna, dove Paolo Ferraris, sindaco, racconta di smottamenti in serie, "ma non vi sono grandi criticità, per fortuna".

Linee Vodafone ko a Garessio, dove il Tanaro ormai lambisce quota 2 metri. Garessio 2000, invece, registra i primi fiocchi di neve, segno tangibile dell'auspicato abbassamento dello zero termico.

Frana nell'area fra Ceva, Roascio e Castellino: impossibile transitare lungo la carreggiata.

Scendendo a valle, a Carrù, mediante un'ordinanza, il Comune ha disposto l'allontanamento dei cittadini residenti in frazione Reculata per il concreto rischio di esondazione del Tanaro.

Chiusura strade a Rocca de' Baldi: vietata la circolazione in via Lime, via Bren, via Corvi (da cascina Bottero sino al confine con il Comune di Sant'Albano Stura), via Montanera e via Canetto.

Visto il perdurare dello stato di allerta meteorologica di livello rosso, il primo cittadino di Mondovì, Paolo Adriano, ha emanato per la giornata di domenica 24 novembre un'ordinanza di chiusura degli istituti comprensivi Mondovì 1 e Mondovì 2 e delle palestre comunali e provinciali. Non si svolgeranno, dunque, le elezioni dei rappresentanti di istituto programmate per domani, né le partite e gli eventi sportivi previsti nelle palestre.

La pioggia, intanto, non sembra cessare, anzi: cadrà tutta la notte (picco atteso dall'una in poi) e nella mattinata di domani sono previste 2-3 ore di rovesci intensi, ancor più di quelli verificatisi quest'oggi.