L'OMS mette in guardia su rischi e sintomi della prostatite

Parliamo di una patologia che viene declassata ma che nel corso di una vita colpisce, almeno una volta, circa il 45% degli uomini (dato OMS, organizzazione mondiale della salute). Abbiamo a che fare con una infiammazione della ghiandola prostatica che pur manifestarsi anche senza alcuna ragione concreta o senza particolari avvisaglie. All'arrivo dell'infiammazione conseguono una serie di sintomi che tratteremo in modo piy approfondito nel corso di quest'articolo, qui h spiegato nel dettaglio cos'h la prostatite. Ecco alcune informazioni sommarie da tener conto:

Quali sono le cause della prostatite?

La prostatite pur essere causata da batteri che penetrano nella ghiandola prostatica dal tratto urinario (la causa batterica piy comune) e dal contatto con germi presenti nel retto. Pur anche derivare da vari organismi a trasmissione sessuale come Neisseria gonorrhoeae , Chlamydia trachomatis o HIV . Altri organismi responsabili dell'infezione sono gli stessi che si trovano piy frequentemente nelle infezioni del tratto urinario , come Escherichia coli . In molti casi (specialmente nella forma cronica di prostatite), non h possibile trovare alcuna causa specifica di prostatite.