A Borgo San Dalmazzo la seconda edizione del premio Gian Franco Bianco

Un premio giornalistico e letterario in ricordo di Gian Franco Bianco, volto noto del tg regionale, scomparso nel giugno 2016. Lo organizza per il secondo anno l'associazione Nomen Cultura in collaborazione con il comune di Borgo San Dalmazzo, sua città natale.

Appuntamento venerdì 29 novembre alle ore 21 all'Auditorium civico.

Tanti saranno i premiati: Beppe Gandolfo (Mediaset), Orlando Perera (Rai), Beppe Ghisolfi (scrittore e banchiere), Sara Strippoli (La Repubblica), Maria Teresa Martinengo (La Stampa), Pier Paolo Luciano (La Repubblica) e Cristopher Cepernich (Sociologo dei media e della politica).

Premio alla carriera a Ferruccio Dardanello, presidente della Camera di Commercio di Cuneo.

Ci sarà anche una speciale sezione “Giornalista junio” dedicata alle scuole superiori. La madrina del concorso è l'attrice e scrittrice Margherita Fumero.

La serata sarà condotta dal giornalista Rai Paolo Volpato, con gli interventi dello scrittore e giornalista saluzzese Gian Maria Aliberti Gerbotto, e dello storico Walter Cesana.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Pre-distribuzione dei biglietti gratuiti presso l’Ufficio Turistico in via Vittorio Veneto, 19 -

Tel. 0171/266080. Orario: mer-gio-ven 8:30-12:30 e 14:30-17:30; sab-dom 9:30-12:30 - lun-mar, festività: chiuso.