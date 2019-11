Non sai cosa fare questo fine settimana in Granda? Ecco i suggerimenti di Targatocn

Per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma delle iniziative qui elencate, consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni. Scopri tutti gli eventi della Provincia sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it.

Enogastronomia, fiere e sagre

Ad Alba, si conclude domenica 24 novembre, l’89° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, manifestazione che caratterizza l'autunno della città con un fitto programma di appuntamenti e approfondimenti dedicati agli enoturisti più esigenti e che offre ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino, annusare, toccare, assaggiare gli elementi della cultura materiale del Piemonte. Anche in questo fine settimana appuntamento con i mercati dedicati alle eccellenze agroalimentari e le produzioni artigianali del territorio, approfittando anche delle numerose iniziative culturali.

Questo fine settimana, con “Panettoni sotto le torri”, sarà dedicato al panettone, un prodotto d’eccellenza conosciuto in tutto il mondo come dolce simbolo delle feste natalizie che fa parlare di sé all’estero quanto in Italia, coinvolgendo le pasticcerie artigianali del territorio albese che lo producono fresco.

Appuntamento al Salotto dei Gusti e dei Profumi sabato dalle 15.00 alle 19.30 e domenica dalle 10.00 alle 19.30 in Piazza Risorgimento.

Info e programma completo: www.facebook.com/tartufobiancoalba e www.fieradeltartufo.org

Si conclude questo fine settimana, a Narzole la 209a Fiera Napoleonica dei Porri, dei Puciu e della Cugnà con un programma rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. Sabato 23 novembre, sempre al “Padiglione Fiera”, ci sarà l’attesa serata giovani organizzata dalla “Leva 2001”, ospite speciale Roberto Molinaro con DJ Double Beat & DJ Gianluca Dogliani. Domenica 24 la Filarmonica Narzolese, in occasione del suo 30° anniversario dalla ricostituzione, festeggerà Santa Cecilia con il tradizionale pranzo sociale presso i locali del nuovo Oratorio.

Info: www.narzole.net

A Barolo, domenica 24 novembre è in programma una giornata gastronomica presso il padiglione di Piazza Caduti per la Libertà dedicata ai bolliti di selezionate carni piemontesi. Dalle 12, infatti sarà protagonista il bollito, da gustare nei classici sette tagli di carne di vitello della coscia, integrato dalla gallina e dai cotechini, il tutto accompagnato da cognà e salse. A completare il menù saranno serviti antipasti, agnolotti in brodo, contorni e dolce, abbinati ai vini dei produttori locali. Il pranzo, che costa 38 euro, sarà servito nel padiglione riscaldato allestito in piazza Caduti per la libertà. Per verificare la possibilità di partecipare telefonare ai numeri 0173-56.64.30 o 339-73.18.100. Info: www.barolodibarolo.com

A Cervere si conclude domenica 24 novembre la Fiera del Porro, rassegna con eventi enogastronomici, culturali e ricreativi, animazioni per bambini e numerose altre occasioni di divertimento. Gli appuntamenti gastronomici sono andati esauriti fin dall'inizio quando si sono accesi i centralini delle prenotazioni, ma vi è la possibilità che si liberi qualche posto, per cui l'invito è di seguire gli aggiornamenti della fiera su Facebook e Instagram, social a cura degli organizzatori e dei volontari della Pro loco amici di Cervere. Sabato sera, torna la grande opportunità di passare dalle tavole alle piste, seguendo i ritmi musicali della TNT (Party band). Domenica 24, dalle 9 alle 18, sono in programma visite alle Terre del Porro: navette con guida alla scoperta della valle del Porro Cervere e dei resti del monastero di San Teofredo. Dalle 15 alle 18 sono previste visite guidate gratuite alla chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta, alla confraternita Santa Croce ed alla cappella di San Sebastiano, a cura dell’associazione Volontari per l’arte sezione di Fossano. Dalle 14 alle 17 Animazione in strada per bambini con Marick clown-giocolieri, trucca bimbi e sculture di palloncini. In serata musica con chiusura dei festeggiamenti.

Orari: Mercato del Porro sab.-dom. 9-18, serate Gastronomiche: 18-22.

Info: www.fieradelporrocervere.it

Prosegue fino a domenica 24 novembre a Vezza d’Alba la XXXIX Fiera Regionale del Tartufo e dei Vini del Roero, manifestazione che rappresenta una grande occasione per promuovere il territorio del Roero nei suoi aspetti paesaggistici, storici ed economici.

Sabato 23, nel Salone delle Manifestazioni, alle 21 ci sarà il Teatro dialettale a cura di "Siparietto di San Matteo” che presenterà lo spettacolo “Baraca e Buratin”.

Domenica 24, dalle 10.30 sono in programma camminata e raduno ciclistico attraverso sentieri, boschi e vigneti, alle 12.30 pranzo della fiera con piatti abbinati al tartufo e ai vini del Roero.

Info: https://vezzadalba.com/fiera-del-tartufo-2019

A Monforte d’Alba è pronta la nuova edizione della tradizionale “Fiera dei bèro”, manifestazione nata per premiare i bèro (montoni) migliori.

Sabato 23 la cena sarà allietata dalle musiche dell’orchestra di Francesca Mazzucato (il costo della cena è di 25 euro con il ballo e di 10 euro solo per il ballo). Domenica 24 la fiera entrerà nel vivo. Dalle 9 alle 11.30 sarà servita la colazione del contadino, mentre dalle 12 è prevista la tradizionale polentata, accompagnata dallo spezzatino e dai formaggi. Alle 15 ci sarà la merenda a base di zabaione, mentre dalle 20 si potrà cenare con la paella. La serata sarà accompagnata dalle musiche latinoamericane dei Manos arriba. Per le due cene è consigliata la prenotazione telefonando al numero 339-71.89.282. Per tutta la giornata le piazze e le vie del paese saranno animate da numerose bancarelle di tutti i generi e in biblioteca sarà visitabile la mostra fotografica di Donatella Arione. Info: www.facebook.com/prolocomonforte

Prosegue a Canale la “Novembeer Fest”, manifestazione promossa dal Comune e dall’Ente Fiera del Pesco in stretta collaborazione con la struttura Base 190 e il Comitato per i gemellaggi. La kermesse, sorta di riproposizione in salsa roerina dell’Oktoberfest, l’evento che si tiene a Monaco di Baviera in Germania ogni autunno e ha una fama ormai planetaria , si conclude sabato 23 novembre nella cornice del Palagiovani, la struttura di via Ternavasio. Inizio alle ore 19.30 e sino a tarda sera, “Novembeer Fest” proporrà l’esclusiva birra Weltenburger Kloster insieme a specialità culinarie bavaresi come stinco, wurstel, bretzel che hanno fatto la fortuna di questo evento sotto il profilo mangereccio. Ogni serata verrà accompagnata da musica dal vivo, rigorosamente a tema.

Info: www.facebook.com/entefieradelpesco

Questo fine settimana a Polonghera è in programma la Fiera di Santa Caterina. Sabato 23 novembre è prevista la "Sina dj salam", accompagnata dal concerto di "Lory Group". Domenica 24 novembre, a pranzo, fritto misto alla piemontese, su prenotazione. Durante tutta la giornata, sono attesi in centro gli espositori della fiera commerciale che ospiterà, tra le altre attrazioni, anche la tradizionale stima del maiale e la mostra fotografica di Maria Dematteis dedicata al paese dal titolo "Polonghera si rappresenta in mostra con quadri, disegni e fotografie". Per tutti gli appassionati, domenica pomeriggio sarà possibile visitare il Museo del Soldatino e del Figurino storico.

Info: https://www.facebook.com/proloco.polonghera.3

A Trinità prosegue la tradizionale fiera dedicata a Pocio e Bigat. Il termine “Pocio” indica le nespole, frutto povero introdotto in Piemonte grazie ai Romani, mentre i “Bigat” sono i bachi da seta, in passato ampiamente allevati nelle campagne piemontesi per la produzione del prezioso tessuto. Nell'ambito della fiera è in programma un ricco calendario di appuntamenti e iniziative che animeranno il borgo del fossanese.

Sabato alle 15.30 la fiera verrà inaugurata nel nuovo Centro Polivalente in via Cavallina, verrà consegnato il Pocio d'Or e seguirà un rinfresco. Alle 21, nel salone delle Feste del Castello Conti Costa, musica con November Fest, a cura della Consulta Giovani. Domenica, dalle 9, in piazza Conte Costa, ci sarà “L'vej mercà 'd Trinità” con degustazioni varie, musica, allegria, divertimento assicurato e giochi per i più piccoli. In Piazza Umberto I°, per tutta la giornata: artisti di strada, madonnari, sculture con motosega, mostre ed esposizioni dei bachi da seta, appuntamenti gastronomici con vin brulè, caldarroste, panini e bagna cauda, dolci al pocio e cupeta. In bocciofila alle 12 è previsto il pranzo: battuta al coltello, polenta con sugo, panini e crostata al pocio a cura della ProLoco Trinità 2014. Info e programma completo: www.comune.trinita.cn.it

A Caraglio, presso il Filatoio, domenica 24 novembre ci sarà la festa finale EXPA che concluderà gli eventi in Valle Grana. Produttori, artigiani, buon cibo, musica e divertimento per grandi e piccoli; dalle ore 14 alle ore 22 saranno tante le passioni che avranno il loro spazio, a partire dalla creatività e dalla musica per arrivare all'enogastronomia, passando per il gioco e l'arte. Per tutta la durata della festa nel salone delle feste al primo piano sarà possibile conoscere da vicino numerosi creativi e artigiani che saranno presenti con le loro creazioni: abbigliamento, accessori, oggettistica, gioielli, strumenti musicali e molto altro. Si mangerà e si berrà con un accompagnamento musicale variegato, che spazierà dalla musica classica alla musica occitana e non mancherà la musica corale. Visitabile la mostra “L'altra tela di Leonardo” e il Museo del Setificio Piemontese. Animeranno la giornata giochi per grandi e piccini.

Info: www.terradelcastelmagno.it

A Peveragno, questo fine settimana avrà luogo la Fiera di Sant’Andrea; il programma della manifestazione prevede domenica 24 novembre, lungo le vie del paese, le bancarelle dei prodotti locali (agricoli, commerciali e l’oggettistica di Natale), l’animazione per i bambini con gli artisti di strada e intrattenimenti musicali. Vi sarà inoltre la distribuzione di coupete, caldarroste e tisane e la degustazione del minestrone di trippe.

Lunedì 25 novembre si svolgerà la tradizionale Fiera con il mercato ambulante nel centro storico. Durante la manifestazione serate gastronomiche a tema proposte dagli esercenti.

Info: www.facebook.com/prolocopeveragno

Domenica 24 novembre, dalle 10 alle 19, a Pamparato è in programma la 20° Fiera del Grano Saraceno e della Castagna Bianca. Sull’antica “Roa Marenca” Pamparato era una rara area di sosta e di coltivazione. Qui, da 20 anni si festeggia l’arrivo dell’inverno, con le sue coltivazioni antiche di grano saraceno, con una mostra mercato dedicata all’artigianato e ai sapori a “km Zero”: la castagna bianca, la patata di montagna, il formaggio d’alpeggio Raschera, le paste di meliga dalla farina rustica del mais “ottofile”. Il mercatino animerà le vie del borgo con prodotti tradizionali, degustazioni, rassegna degli antichi mestieri, gara di taglio della legna e naturalmente con la polenta saracena preparata dai mastri polentari della valle. Possibilità di visita delle cappelle campestri del circuito “Preghiera Dipinta” e tour delle 23 fontane. In collaborazione con la Fondazione FORMA Onlus ci sarà il 6° Villaggio Natalizio dei Babbi Natali di Pamparato.

La giornata sarà animata dalla musica del gruppo “La banda d’j amis”.

Info: http://comune.pamparato.cn.it

La Pro Loco e il Comune di Scagnello organizzano nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 novembre la manifestazione “Delizie d’Autunno”. Il ricco programma inizierà sabato alle ore 14 con il raduno in piazza Papa Giovanni XXIII, cui seguiranno alle ore 14,30 una passeggiata alla tartufaia e nei boschi della Torre di Scagnello con il Gruppo Micologico, alle ore 18 convegno dal titolo “Funghi, tartufi e erbe: tesori del sottobosco”, e alle 19,30 cena, su prenotazione, “Matrimonio d’autunno tra funghi e tartufi” a cura della Pro Loco in collaborazione con lo chef Andrea Bertolino. Domenica alle ore 10 apertura degli stands, alle ore 12,30 pranzo con prodotti tipici, alle ore 14 caccia ai funghi nel bosco aperta a tutti, alle ore 15 laboratorio per bambini, alle ore 15.30 premiazione concorso fotografico “Delizie d’Autunno” riservato ai ragazzi dai sei ai quattordici anni. E per finire alle ore 16.30 castagnata per tutti.

Info: www.facebook.com/Pro-loco-Scagnello

Questo fine settimana torna il tradizionale appuntamento al Forte di Vinadio il “Mercatino di Natale”, l’appuntamento con lo shopping prenatalizio al coperto, lungo i suggestivi corridoi del Forte. Saranno oltre 100 le bancarelle di prodotti tipici d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee regalo. Oltre alla possibilità di una vasta scelta per lo shopping tra le bancarelle allestite lungo i camminamenti del Forte, è previsto un ricco programma di appuntamenti e intrattenimenti. Sabato 23, alla Caserma Carlo Alberto, la serata proporrà ricette tipiche, a cui seguiranno immagini e musiche a tema natalizio. Si comincerà alle 19.30, con la cena “Il Natale di una volta”, a base di gustosissimi prodotti locali. Seguirà, alle 21, con ingresso libero, la proiezione del film “Natal a la Charièro Drécho de Vinai” (2011). La serata si concluderà in musica, con il concerto, anche questo a ingresso libero, della FeelArmonia Ensemble, che, a partire dalle 22, proporrà un suggestivo viaggio nel mondo e canti dedicati al Natale. Domenica 24, alle 10, ci sarà la tanto attesa apertura della Casa di Babbo Natale, dove, per tutta la giornata, i bambini potranno consegnare la “letterina” con la lista dei loro desideri al Babbo dalla bella e lunga barba bianca, mentre Mamma Natale offrirà dolciumi e bevande. Il biglietto di ingresso al Mercatino, infine, darà diritto all’ingresso ridotto alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, che rimarrà aperta durante tutta la manifestazione.

Info: https://fondazioneartea.org/event/mercatino-di-natale-xvi-edizione

Spettacoli, musica e cultura